FC Porto B-E. Amadora, 2-2: bolas paradas deram um ponto aos visitantes

O FC Porto B empatou este domingo, em casa, com o Estrela da Amadora (2-2), num jogo relativo à 27.ª jornada da Liga Sabseg em que as bolas paradas foram decisivas.

Os portistas marcaram primeiro por Mor Ndiaye, aos sete minutos, de cabeça, mas a vantagem durou pouco, graças a uma grande penalidade, convertida por Diogo Pinto (11). Ainda antes do intervalo, Danny Loader recolocou o FC Porto B em vantagem (45), mas, no segundo tempo, André Duarte empatou, aos 77, igualmente de cabeça, no seguimento de um livre.

O Estrela ameaçou a baliza portista aos sete minutos, mas, na resposta, na sequência de um canto, Mor Ndiaye cabeceou forte e colocado e fez o 1-0 para o FC Porto B.

A vantagem azul e branca durou pouco, tendo o Estrela da Amadora ganho um penálti, que Diogo Pinto transformou em golo, empatando assim a partida, aos 11 minutos.

O portista Fernando Andrade tentou a sua sorte aos 21 e 25 minutos, com remates que pecaram por má direção, enquanto, do outro lado, Ricardo Silva negou o bis a Diogo Pinto, aos 26 minutos.

Um remate falhado na área do Estrela, aos 45 minutos, resultou numa assistência para Danny Loader, que aproveitou a ocasião inesperada e bateu Nuno Hidalgo, permitindo ao FC Porto sair para o intervalo a vencer por 2-1.

Na segunda parte, Vasco Sousa teve tudo para ampliar a vantagem portista aos 52 minutos, mas falhou diante do guardião contrário.

Os locais dominaram, tiveram mais bola e remataram mais, mas falharam na finalização, ao passo que o Estrela conseguiu anular duas desvantagens e aproveitar bem as bolas paradas para levar um ponto para a Amadora.

Aos 78 minutos, o árbitro assinalou uma falta contra o FC Porto, muito contestada dentro e fora do relvado. Nesse lance, o Estrela chegou ao empate, com André Duarte a saltar e a cabecear colocado.

O técnico portista António Folha acabou expulso devido a protestos e o encontro terminou com uma situação de grande perigo para a baliza portista, que Ricardo Silva resolveu com uma palmada.

Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Estrela da Amadora, 2-2.

Intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Mor Ndiaye, 09 minutos

1-1, Diogo Pinto, 11 (grande penalidade).

2-1, Danny Loader, 45.

2-2, André Duarte, 77.

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Ferreira, João Marcelo, Romain Correia, João Mendes, Vasco Sousa (Peglow, 81), Mor Ndiaye, Gonçalo Borges (Caíque, 88), Bernardo Folha, Fernando Andrade (Samba Koné, 82) e Danny Loader (Ejaita, 89).

(Suplentes: Francisco Meixedo, Samba Koné, Tavares, Rodrigo Fernandes, Peglow, Levi Faustino, Ejaita, Caíque e Zé Pedro).

Treinador: António Folha.

- Estrela da Amadora: Nuno Hidalgo, Sérgio Conceição, André Duarte, Anthony Correia, Afonso Figueiredo, Mamadou Traoré, Chapi (Paulinho, 58), Salomão (Fabrício, 69), Diogo Pinto, Madson (Lubega, 69) e Tipote (Miguel Rosa, 58).

(Suplentes: Diogo Santos, Paulinho, Fabrício, Xavi, Aloísio, Maestro, Lubega, Michel e Miguel Rosa).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sérgio Conceição (43) e Danny Loader (43), Miguel Rosa (90+3) e Maestro (90+7).

Assistência: 364 espetadores