FC Porto B e Trofense empatam na 1ª jornada da Liga Portugal 2

Em jogo a contar para a 1ª jornada da Liga Portugal 2, FC Porto B e Trofense empatam 2-2. Apesar de os trofenses terem estado duas vezes em vantagem no marcador, com golos de Bruno Moreira e Simão Martins, os azuis e brancos conseguiram chegar ao empate, primeiro por Silvestre Varela e depois por Vasco Sousa.





A partida começou de forma equilibrada e num ritmo algo lento. Apesar disso, o FC Porto B esteve perto do golo em duas ocasiões na reta final do primeiro tempo. Primeiro foi Daniel Liberal a cortar em cima da linha de golo; depois, o mesmo aconteceu com Simão Martins a remate de Danny Loader.Na etapa complementar, Bruno Moreira aproveitou um erro de Zé Pedro para abrir o marcador, mas Silvestre Varela, de regresso ao FC Porto, empatou pouco depois na sequência de uma cruzamento-remate. A equipa da Trofa ainda fez 1-2 por intermédio de Simão Martins, no entanto, Vasco Sousa fez o 2-2 final aos 90 minutos.