FC Porto B-Farense, 1-1: algarvios tropeçam e animam luta pela subida

Uma grande penalidade nos últimos minutos do encontro permitiu ao FC Porto B empatar a um golo na receção ao candidato à subida Farense, em jogo da 20.ª jornada da 2ª Liga.

Os dragões contabilizaram o quarto encontro sem perder e estão na 14.ª posição, com 25 pontos, enquanto os algarvios, que vinham de uma derrota em casa, por 2-0, com o Estoril Praia, permanecem em segundo, com 38, a dois do líder Nacional.

O Farense entrou forte na partida e aproveitou da melhor forma a dificuldade portista em travar os seus ataques, adiantando-se logo aos sete minutos, num remate colocado de Ryan Gauld.

Depois disso, e apesar dos algarvios manterem a superioridade, o FC Porto respondeu com um remate de Fábio Silva, que acabou travado pelo poste.

Depois do intervalo, a formação comandada por Rui Barros impôs um novo ritmo, equilibrando a partida. Ainda assim, o Farense foi conseguindo controlar da melhor forma a vantagem.

No entanto, aos 83 minutos, e depois de uma falta sofrida por Nkeng dentro da área, Fábio Vieira repôs a igualdade, na marcação da respetiva grande penalidade.

Nos últimos minutos, os dragões intensificaram o ataque, deixando os algarvios numa situação de aflição, mas a igualdade manteve-se até ao final.

Jogo no Estádio Municipal de Pedroso, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Farense, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Ryan Gauld, 7'.

1-1, Fábio Vieira, 83' (grande penalidade).

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Musa Yahaya, Pedro Justiniano, Ferraresi, Luís Mata, João Mário (Madi Quetá, 87'), Rodrigo Valente (Nkeng, 78'), Mor Ndiaye, Fábio Vieira, Afonso Sousa (Ángel Torres, 69') e Fábio Silva.

Suplentes: Francisco Meixedo, Diogo Bessa, Ángel Torres, Madi Quetá, Nkeng, Boris Enow e Gonçalo Brandão).

Treinador: Rui Barros.

- Farense: Hugo Marques, David Sualehe, Jorge Figueiró, Luís Rocha, Matheus Silva (Arnold, 65'), Hugo Seco, Filipe Melo, Lucca, Ryan Gauld, Fabrício Simões (Irobiso, 89') e André Vieira (Fábio Nunes, 74').

Suplentes: Daniel Fernandes, Arnold, Bura, Fabrício Isidoro, Patrick, Irobiso e Fábio Nunes).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Vieira (20'), Fabrício Simões (29'), Filipe Melo (42'), Jorge Figueiró (51'), Lucca (53'), André Vieira (73'), Arnold (78'), Hugo Marques (83') e Hugo Seco (90'+2).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.