FC Porto B-Oliveirense, 1-2: Agdon decidiu a dez minutos do fim

A Oliveirense venceu este domingo no terreno do FC Porto B por 2-1, na 23.ª jornada da 2.ª Liga, com o golo da vitória a surgir aos 80 minutos, por Agdon, o melhor marcador do campeonato.

As equipas chegaram à partida separadas por um ponto na tabela classificativa e a invencibilidade dos 'dragões', que durava há seis jogos, foi interrompida pelos oliveirenses.

Os forasteiros marcaram primeiro, por Sérgio Ribeiro, aos 29 minutos, mas Afonso Sousa empatou logo de seguida, aos 33'. No segundo tempo, a formação de Pedro Miguel marcou o golo da vitória num cabeceamento de Agdon, aos 80 minutos, dando seguimento ao triunfo caseiro perante o Casa Pia, por 2-1, da semana anterior.

A formação forasteira criou mais perigo durante o primeiro tempo, com Agdon a desperdiçar uma oportunidade clamorosa dentro de área e Ricardo Silva a evitar dois tentos, em resposta a cabeceamento de Sérgio Ribeiro e remate de Cephas Malele.

O primeiro lance de registo dos bês surgiu aos 23 minutos, numa incursão de Fábio Vieira, que rematou por cima da trave, mas a apatia defensiva da equipa de Rui Barros foi punida perto da meia hora, quando Ricardo Tavares teve espaço para cruzar e encontrar Sérgio Ribeiro, que, solto na área, cabeceou para o fundo das redes.

Apenas quatro minutos depois, a formação portista reagiu e, numa transição ofensiva, João Mário partiu para cima da defesa e desmarcou Musa Yahaya, que cruzou rasteiro para Afonso Sousa empatar o encontro.

No segundo tempo, destaque para nova perdida clamorosa de Agdon, que surgiu isolado na cara do guardião, mas atirou ao lado, e também para três lances consecutivos em que João Mário ficou perto do golo.

À entrada para os últimos 10 minutos, um livre lateral cobrado por Fabinho encontrou Agdon solto de marcação no coração da área e o brasileiro não perdoou a terceira oportunidade, cabeceando para o fundo das redes e aumentando a contagem pessoal para 13 golos na temporada.

Jogo no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B - Oliveirense: 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Sérgio Ribeiro, aos 29 minutos.

1-1, Afonso Sousa, 33.

1-2, Agdon, 80.

Equipas:

- FC Porto B: Ricardo Silva, Musa Yahaya, Gonçalo Brandão, Nahuel Ferraresi, Luís Mata, Mor Ndiaye (Madi Queta, 83'), Rodrigo Valente (Boris Enow, 55'), João Mário, Fábio Vieira, Afonso Sousa (Ángel Torres, 72') e Taddeus Nkeng.

Suplentes: Francisco Meixedo, Diogo Bessa, Ángel Torres, Madi Queta, Pedro Justiniano, Boris Enow e Diogo Ressureição.

Treinador: Rui Barros.

- Oliveirense: Coelho, Leandro SIlva, Sérgio Silva, Michael Douglas, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Fabinho, Diogo Clemente, Sérgio Ribeiro (Miguel Silva, 71'), Cephas Malele (Serginho, 76') e Agdon (Neto Costa, 90'+2).

Suplentes: Bruno Vale, Pedro Kadri, Elízio, Serginho, Tito, Miguel Silva e Neto Costa.

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Clemente (16), Cephas Malele (73), João Mário (79) e Leandro Silva (90+3).

Assistência: 387 espetadores.