Feirense-Académico de Viseu, 2-1: Vitória arrancada com golo no 'último suspiro'

O Feirense venceu este sábado o Académico de Viseu, por 2-1, em partida da 28.ª jornada da 2.ª Liga, em que os 'fogaceiros' arrancaram um triunfo com um golo, de Vargas, já em período de descontos.

Depois de Steven Petkov ter inaugurado o marcador para o locais, logo aos quatro minutos, os viseenses ainda resgataram o empate no segundo tempo, beneficiando de um autogolo do guarda-redes Bruno Brígido, aos 66, mas já aos 90+1, Vargas, aposta do Feirense para a etapa complementar, desequilibrou os acontecimentos, apontando o segundo golo da equipa.

Com este triunfo, a formação da Santa Maria da Feira mantém-se na luta pela subida de divisão, ocupando, à condição, o terceiro lugar, com 51 pontos, enquanto o Académico de Viseu, que somou a quarta derrota de consecutiva, marcou passo nas contas da manutenção, seguindo no 15.º posto, com 27 pontos.

O jogo teve um início frenético, com os visitantes, logo no primeiro minuto, a ameaçarem o golo, num remate de longe de Quizera que o guardião Bruno Brígido segurou, e o Feirense a respondeu, pouco depois, mas com eficácia.

Num contra-ataque 'desenhado' por vários elementos da equipa 'fogaceira', João Oliveira assistiu Steven Petkov, que com um remate certeiro à entrada da área, construiu a vantagem do Feirense, aos quatro minutos.

O tento madrugador acabou por abrandar o ritmo do jogo, que caiu numa toada dividida, e só voltou a recuperar a emoção já perto da meia-hora, com um falhanço de Petkov, que perto da baliza, e sem oposição, atirou por cima.

O Académico não se mostrava conformado com a desvantagem, e num livre direto de Igor Milioransa sacudido por Brígido, e num remate, um pouco ao lado, de Paul Ayongo, ainda ameaçou o empate.

No entanto, a vantagem dos locais, que apresentavam um ascendente territorial, até podia ser ampliada por João Oliveira, já aos 45+1, num remate defendido pelo guardião dos viseenses Gril, que manteve o 1-0 ao intervalo.

No regresso do descanso, o Feirense voltou a ameaçar cedo o golo, novamente por Petkov, num remate defendido por Gril, mas o ritmo da equipa de Rui Ferreira foi baixando, permitindo uma reação mais contundente do Académico.

Aos 66 minutos, os viseenses conseguiram resgatar o empate, com Adílio, aposta do técnico Pedro Ribeiro no reatamento, a desviar de cabeça um bom cruzamento de Quizera, com a bola ainda a embater na barra e nas costas do guarda-redes do Feirense, que acabou por desviá-la para a própria baliza.

A partida caiu então numa toada dividida, mas sem grandes oportunidades de golo, algo que o Feirense viria mudar já no período de descontos, num rápido contra-ataque, que Vargas, que tinha sido aposta para o segundo tempo, finalizou no 2-1, castigando alguma passividade da defesa dos viseenses.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-Académico de Viseu, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Steven Petkov, 04 minutos.

1-1, Bruno Brígido, 66 (na própria baliza).

2-1, Vargas, 90+1.

Equipas:

- Feirense: Bruno Brígido, Sidney Lima, Ícaro Silva, Bruno, João Oliveira (Diga, 56), Washington, Latyr (João Paulo, 75), Tiago Dias, André Rodrigues (Samuel Teles, 75), Steven Petkov (Vargas, 63) e Fábio Espinho (Oche, 56)

(Suplentes:Idor, Diga, João Pinto, Manu, Vargas, Samuel Teles, João Paulo, Cláudio Silva e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

- Académico de Viseu: Gril, Mesquita, Pedro Monteiro, Nuno Tomás (Yuri Araújo, 62), Igor Milioransa, Ericsson (Filipe Cardoso, 62), Fernando Ferreira (Ricardo Machado, 74), Famana Quizera, João Vasco (Adílio, 46), André Claro (Pana, 46) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Janota, Yuri Araújo, Filipe Cardoso, Romy Silva, Bandeira, Ricardo Machado, Adílio, Sena e Pana).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Steven Petkov (16), Ericson (33), Oche (77), Pedro Monteiro (85) e Adílio (88).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.