Feirense-Arouca, 0-1: Heliardo assinou vitória dos visitantes

Um golo de Heliardo permitiu esta sexta-feira ao Arouca vencer fora o Feirense (1-0) e aproximar-se dos lugares de subida, com os 'fogaceiros' a falharem a subida provisória à liderança, no primeiro jogo da nona jornada.

No Estádio Marcolino de Castro, Heliardo marcou, aos 73 minutos, o único golo da partida, ao aproveitar um rápido contra-ataque para dar a segunda vitória consecutiva ao Arouca.

Este resultado permite ao Arouca aproximar-se dos lugares de subida, sendo agora quinto, com 16 pontos, menos um do que o Feirense, que podia ter subido provisoriamente à liderança.

Numa primeira parte marcada pelo equilíbrio, foi o Feirense quem dispôs a melhor oportunidade para se adiantar no marcador, quando Fábio Espinho, aos 15 minutos, surgiu isolado na cara de Fernando Castro, a passe de Fabrício, mas rematou contra o guarda-redes do Arouca.

O Arouca respondeu pouco depois, numa jogada de contra-ataque conduzida por Thales, cujo cruzamento encontrou na área André Silva, que cabeceou por cima, aos 17 minutos.

Fábio Espinho esteve em evidência no ataque do Feirense e por duas vezes quase inaugurava o marcador para o Feirense. Primeiro num remate de longa distância (28), que saiu perto do poste da baliza do Arouca, e depois na cobrança de um livre direto, obrigando Fernando Castro a uma defesa apertada, aos 33 minutos.

Na segunda parte, o equilíbrio manteve-se, mas o Arouca quase aproveitava um erro de Bruno Brígido para se adiantar no marcador, com Heliardo a rematar contra o guarda-redes do Feirense depois de um passe intercetado em zona defensiva, aos 66 minutos.

No minuto seguinte, o Feirense conduziu um contra-ataque perigoso, com Fabrício a surgir à entrada da pequena área do Arouca e a cabecear ao lado da baliza de Fernando Castro, depois de um cruzamento de Edson Farias.

Aos 73 minutos, o Arouca acabou por se colocar em vantagem num rápido contra-ataque concluído por Heliardo, que rematou para o golo com a baliza à sua mercê, apanhando a defesa do Feirense desprevenida.

Até ao final da partida, o Feirense ainda dispôs de uma oportunidade para chegar ao empate, com Zé Ricardo a surgir à entrada da pequena área, mas a rematar por cima da baliza do Arouca, aos 89 minutos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Arouca, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Heliardo, 73 minutos.

Equipas:

Feirense: Bruno Brígido, Diga (Marcus, 79, Gui Ramos, Pedro Monteiro, Zé Ricardo, Washington, Latyr (Agdon, 79), Fati (Edson Farias, 62), Feliz, Fábio Espinho (Mica, 62) e Fabrício (João Victor, 70).

(Suplentes: Igor, Ícaro, Edson Farias, Cris, Agdon, Mica, Ruca, João Victor e Marcus)

Treinador: Filipe Rocha.

Arouca: Fernando Castro, Thales, Brunão, Basso, Quaresma, Marco Soares, Ofori (Yaw Moses, 90+2), Leandro, Bukia (Nuno Rodrigues, 63), André Silva e Heliardo (Costa, 90+4).

(Suplentes: Norbert, Costa, Luiz Gustavo, Yaw Moses, Diogo Clemente, Frederick Takyi, Vassilakis e Nuno Rodrigues).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Basso (25), Gui Ramos (28), Brunão (32), Quaresma (38), Zé Ricardo (41), Leandro (52), Latyr (56), Thales (78), Pedro Monteiro (81) e Fernando Castro (89).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.