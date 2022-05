Feirense bate Nacional e confirma quarto lugar na Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Feirense venceu este domingo o Nacional, por 4-1, em jogo da 34ª e última jornada da 2.ª Liga, um resultado que confirma o quarto lugar da equipa de Santa Maria da Feira na competição.

No Estádio Marcolino Castro, Oche inaugurou o marcador para o Feirense, aos nove minutos, e Steven ampliou a vantagem, aos 12 minutos, sendo que o Nacional ainda reduziu a diferença no marcador, por Róchez, aos 55', antes de André Rodrigues a bisar, aos 72' e 77', e sentenciar a vitória da equipa de Rui Ferreira.

O triunfo permite ao Feirense terminar a 2.ª Liga no quarto lugar, com 58 pontos, enquanto o Nacional ficou em sexto, com 51.

Com um início de jogo impetuoso, o Feirense chegou à vantagem aos nove minutos, com um golo de Oche, que aproveitou um passe de Steven para rematar já dentro da área para o fundo da baliza de Wagner.

Pouco depois, Steven rematou forte e colocado de longa distância e aumentou a diferença no marcador para o Feirense perante alguma passividade da defesa do Nacional, aos 12 minutos.

A equipa de Rui Borges deu o primeiro sinal de perigo no arranque na primeira parte, quando Marco Matias surgiu isolado frente ao guarda-redes Arthur, rematando ao lado da baliza do Feirense.

O Nacional acabou por reduzir a desvantagem, quando Róchez surgiu ao segundo poste para desviar de cabeça para a baliza do Feirense, após a marcação de um livre.

O Feirense aproveitou o contra-ataque para surpreender o Nacional e aumentou a vantagem num golo de André Rodrigues, que, perante Wagner, não 'vacilou' e rematou com eficácia já dentro da área.

A equipa de Rui Ferreira voltou a marcar, novamente por André Rodrigues, que aproveitou um contra-ataque para surgir à entrada da área e a rematar colocado, junto ao poste da baliza de Wagner, fixando o resultado e o triunfo do conjunto de Santa Maria da Feira.





Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Nacional: 4-1

Ao intervalo: 2-0

Marcadores:

1-0, Oche, 09 minutos,

2-0, Steven, 12'.

2-1, Róchez, 55'.

3-1, André Rodrigues, 72'.

4-1, André Rodrigues, 77'.

Equipas:

- Feirense: Arthur (Bruno Brígido, 78), João Oliveira, Cláudio Silva, Ícaro, João Pinto, Bruno, Washington (Tony, 78), Manu, Samuel Teles (André Rodrigues, 64), Oche (Jardel, 64) e Steven (Tavares, 70).

(Suplentes: Bruno Brígido, Diga, Zé Ricardo, Tavares, João Paulo, André Rodrigues, Jardel, Tony e Tiago Dias)

Treinador: Rui Ferreira.

- Nacional: Wagner, Baiano (Boubacar Konte, 73), Rafael Vieira, Júlio César, José Gomes (Witi, 74), Danilovic, Francisco Ramos (Bruno Gomes, 83), João Camacho, Rouai (Jota, 74), Marco Matias (Bosic, 83) e Róchez.

(Suplentes: António Filipe, Alhassan, Bruno Gomes, Boubacar Konte, Witi, Bosic e Jota)

Treinador: Rui Borges

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Steven (13) e João Oliveira (74).

Assistência: cerca de 1000 espetadores.