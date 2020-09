Feirense-Casa Pia, 2-1: reviravolta chegou nos descontos

O Feirense venceu esta terça-feora o Casa Pia por 2-1, em jogo da 3.ª jornada da 2.ª Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Christian aproveitou um erro defensivo da equipa de Filipe Rocha para colocar o Casa Pia em vantagem, aos 34 minutos, com o Feirense a chegar ao empate aos 90 minutos, com um golo de João Victor. A vitória da equipa de Filipe Rocha surgiu na última jogada do encontro (90+7), num cabeceamento eficaz de Ícaro.

O Feirense assumiu as despesas do jogo na fase inicial, perante a postura defensiva do Casa Pia, que atuou com três defesas centrais. Apesar disso, a equipa de Filipe Rocha foi capaz de criar perigo num remate de João Tavares, aos três minutos, que Van Der Laan defendeu com dificuldade.

A equipa 'fogaceira' acabou por sentir dificuldades para chegar à baliza adversária, mas Feliz ainda importunou Van Der Laan com um remate cruzado que saiu ao lado da baliza do Casa Pia, as 12 minutos.

O Feirense foi persistente e esteve perto de inaugurar o marcador na cobrança de um livre direto por Fábio Espinho, aos 22 minutos, mas o guarda-redes do Casa Pia voltou a opor-se com eficácia.

Ainda antes do fecho da primeira parte, João Tavares executou um mau passe em zona defensiva, sendo intercetado por Christian, com o médio brasileiro a isolar-se e a desfeitear o guarda-redes Bruno Brígido com um remate rasteiro, aos 34 minutos.

Na segunda parte, o Feirense intensificou a pressão sobre o Casa Pia e Feliz teve o golo do empate nos pés, mas o avançado rematou ao lado da baliza de Van Der Laan, aos 60 minutos, quando surgiu à entrada da área sem oposição.

O Feirense esteve perto de igualar a partida quando Feliz rematou por cima da baliza já dentro da área, mas foi João Victor a restabelecer a igualdade aos 90 minutos, rematando sem oposição dentro da pequena área, após passe de Agdon.

Num último suspiro, o Feirense acabou por consumar a reviravolta no marcador com um golo de Ícaro (90+7), que de cabeça respondeu da melhor forma a um cruzamento de Feliz, naquela que foi também a última jogada do encontro.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense - Casa Pia, 2-1

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Christian, aos 34 minutos.

1-1, João Victor, 90.

2-1, Ícaro, 90+7.

Equipas:

- Feirense: Bruno Brígido, Diga (João Victor, 76), Ícaro, Gui Ramos, Zé Ricardo, Latyr, João Tavares (Agdon, 63), Fati (Edosn Farias, 70), Feliz, Fábio Espinho (Mica, 70) e Fabrício (Tiago Almeida, 76).

Suplentes: Igor, Pedro Monteiro, Washington, Edson Farias, Tiago Almeida, Agdon, Mica, João Victor e Marcus

Treinador: Filipe Rocha.

- Casa Pia: Van Der Laan, Martins (Sousa, 70), Zach, Kelechi, Arghus, Alex, Romeu Ribeiro, Christian, Bonani (Miguel Tavares, 60) Vitó e Malik (Djoussé, 67).

Suplentes: João Victor, Sousa, Choi, Sávio, Caio, Miguel Tavares, Djoussé e Platiny).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Malik (44), Romeu Ribeiro (58), Bonani (60), Miguel Tavares (71), Agdon (78), Christian (88) e Van Der Laan (90)

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.