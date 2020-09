Feirense-Chaves adiado: o email da discórdia que fez a situação arrastar-se

Se as dúvidas quanto ao regresso das competições já eram muitas, a verdade é que foi preciso apenas uma jornada para haver polémicas envolvendo a pandemia de Covid-19. O Feirense-Chaves, agendado para esta sexta-feira, foi adiado para data ainda a definir.





O dia começou com o Chaves a anunciar que tinha quatro casos positivos no clube. Perante este cenário, as autoridades de saúde terão enviado um e-mail ao Chaves para que o plantel fizesse quarentena. O clube flaviense alega que não recebeu o referido e-mail e a situação arrastou-se até minutos antes do apito inicial.