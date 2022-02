Feirense-Farense, 4-1: Goleada construída no 2º tempo deixa fogaceiros a um ponto dos líderes

O Feirense venceu esta terça-feira o Farense por 4-1, em jogo da 21ª jornada da 2ª Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio Marcolino de Castro, colocando-se a um ponto dos líderes.



Fábio Espinho inaugurou o marcador para o Feirense, aos 18 minutos, com o Farense a igualar a partida por Cristian (36). Contudo, Fábio Espinho voltou a colocar o Feirense na frente do marcador (49), com Samuel Teles (51) e André Rodrigues (90+4) a confirmarem o regresso às vitórias da equipa de Rui Ferreira, após a derrota com o Desportivo de Chaves.

A equipa de Santa Maria da Feira subiu provisoriamente ao terceiro posto, com 39 pontos, a um do Casa Pia e do Benfica B e mais um do que o Rio Ave, que tem um jogo a menos, enquanto o Farense segue em 15.º, com 20.

Após um início equilibrado, o Feirense adiantou-se no marcador através de um livre direto, com o remate de Fábio Espinho a sofrer um desvio num defesa do Farense e a trair o guarda-redes Rafael Defendi, aos 18 minutos.

O Farense chegou à igualdade antes do intervalo, após uma iniciativa individual de Bruno Paz, servindo Cristian à entrada da área, que rematou com eficácia, aos 36 minutos.

No início da segunda parte, o Feirense voltou a passar para a frente do marcador com mais um golo de Fábio Espinho, aos 49 minutos, na conversão de uma grande penalidade, que castigou falta na área sobre João Oliveira.

Pouco depois, a equipa de Rui Ferreira ampliou a vantagem num remate de Samuel Teles à entrada da área, que sofreu um ligeiro desvio e surpreendeu Rafael Defendi, aos 51 minutos.

A perder, o Farense foi mais acutilante e esteve perto de reduzir a desvantagem aos 77 minutos, num remate de Elves Baldé, que saiu ao lado da baliza de Bruno Brígido.

Em período de compensação, André Rodrigues conclui um rápido contra-ataque e sentenciou o triunfo do Feirense num remate sem oposição (90+4).

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Farense: 4-1

Ao intervalo: 1-1

Marcadores:

1-0, Fábio Espinho, 18 minutos.

1-1, Cristian, 36.

2-1, Fábio Espinho, 49 (grande penalidade).

3-1, Samuel Teles, 51.

4-1, André Rodrigues, 90+4.

Equipas:

- Feirense: Bruno Brígido, Diga (João Oliveira, 46), João Pinto, Ícaro, Bruno, Zé Ricardo (Tiago Dias, 82), Washington, Samuel Teles, João Paulo (Tony, 82), Fábio Espinho (André Rodrigues, 67) e Vargas (Jardel, 68).

(Suplentes: Arthur, Steven, André Rodrigues, Jardel, João Oliveira, Tony, Jorge Teixeira, Cláudio Silva e Tiago Dias).

Treinador: Rui Ferreira.

- Farense: Rafael Defendi, Pedro Albino (Pedro Henrique, 68), Cláudio Falcão, Robson, Gut (Henrique, 79), Abner, Mica (Fabrício Isidoro, 57), Bruno Paz, Vasco Lopes (Elves Baldé, 57), Mayambela e Cristian (Harramiz, 56).

(Suplentes: Ricardo Velho, Madi Queta, Bura, Fabrício Isidoro, Harramiz, Henrique, Elves Baldé, Vasco Oliveira e Pedro Henrique)

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Paz (32), Fabrício Isidoro (77), Rafael Defendi (88) e João Oliveira (88).

Assistência: cerca de 500 espetadores.