Feirense-Farense marcado por lances polémicos

O Feirense-Farense ( 4-1 ), da 21.ª jornada da Liga Sabseg, ficou marcado por dois lances polémicos de arbitragem. O primeiro aos 45'+1, com Ícaro Silva, da equipa da casa, a tocar a bola com o braço numa disputa na área fogaceira, mas com o árbitro a mandar seguir.Pouco depois, aos 45'+3, numa jogada entre Gut, defesa algarvio, e João Oliveira, do conjunto anfitrião, o juiz João Pinho assinalou castigo máximo a favor do Feirense, num lance que também mereceu protestos da formação oriunda de Faro. Fábio Espinho faria o 2-1 na marcação do penálti.Recorde-se que na 2.ª Liga não existe VAR.