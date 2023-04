Feirense-FC Porto B: 3-0: fogaceiros alcançam quinto jogo seguido sem perder

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Feirense somou este domingo a quarta vitória nos últimos cinco jogos na Liga SABSEG, ao bater em casa o FC Porto B, por 3-0, em partida da 28ª jornada disputada no Estádio Marcolino de Castro.

O Feirense inaugurou o marcador por João Paulo, aos 29', antes de André Rodrigues, aos 44', e Washington, aos 90'+4, fixarem o triunfo da equipa de Rui Ferreira, o segundo consecutivo no seu reduto.

Com a vitória, o Feirense iguala à condição o Vilafranquense no quinto lugar da Liga SABSEG, com 41 pontos, ultrapassando o FC Porto B, que ocupa o sexto posto, com 40.

A equipa da casa deu o primeiro sinal de perigo aos dois minutos, com Jardel a rematar cruzado dentro da área para uma boa defesa de Francisco Meixedo.

Num jogo em que o FC Porto B teve mais posse de bola na primeira parte, os portistas importunaram Igor aos 28 minutos, num remate junto ao poste que o guarda-redes do Feirense susteve sem dificuldade.

O Feirense colocou-se me vantagem no minuto seguinte, com um grande golo de João Paulo, que, numa iniciativa individual, passou por dois adversários dentro da área para bater o guarda-redes Meixedo.

A fechar a primeira parte, a equipa de Rui Ferreira ampliou a vantagem ao aproveitar um mau posicionamento da defesa portista, com João Paulo a isolar André Rodrigues, que rematou com eficácia à saída do guardião visitante.

O FC Porto B intensificou a pressão na primeira parte e Gabriel Veron esteve perto de reduzir a desvantagem (54) num remate cruzado e de ângulo difícil, com a bola a sair perto do poste da baliza do Feirense.

Aos 73 minutos foi a vez de Wendel Silva surgir em posição privilegiada para marcar, mas Teles evitou o golo a remate do avançado brasileiro com um corte eficaz à entrada da pequena área.

Com o FC Porto B balanceado no ataque, o Feirense quase ampliava a vantagem por Tiago Dias, que rematou forte e colocado à entrada da área, para mais uma boa defesa de Francisco Meixedo, aos 80 minutos.

Já em período de compensação, o Feirense sentenciou o triunfo com um golo de Washington, num lance individual concluído dentro da área, depois de passar pelo guarda-redes do FC Porto B (90'+4).

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense - FC Porto B, 3-0

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, João Paulo, aos 29'

2-0, André Rodrigues, 44'

3-0, Washington, 90'+4

Equipas:

- Feirense: Igor, João Oliveira (Oche, 08), Sidney Lima, João Pinto, Cláudio Silva, Tiago Dias, Tavares, Teles, André Rodrigues (Washington, 60), João Paulo (Lucas Santos, 76) e Jardel (João Paredes, 76).

(Suplentes: Arthur, Simão Júnior, Washington, João Paredes, Zé Vítor, Lucas Santos, Ronaldo, Brás e Oche)

Treinador: Rui Ferreira.

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Conceição, João Marcelo, David Carmo, João Mendes (Nilton, 76), Vasco Sousa (Rodrigo Fernandes, 76), Bruno Costa, Marcus (Luan Brito, 64), Gabriel Veron, Gonçalo Borges (Samba Kone, 64) e Wendel Silva (Varela, 79).

(Suplentes: Runje, Roman Correia, Samba Kone, Martim Fernandes, Rodrigo Fernandes, Rodrigo Ferreira, Luan Brito, Silvestre Varela e Nilton Varela)

Treinador: António Folha.

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gonçalo Borges (25), Bruno Costa (54) e Vasco (71).

Assistência: cerca de 1.500 espetadores