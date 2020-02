Feirense-Leixões, 1-0: Vítor Silva dá vitória ao Feirense

Um golo de Vítor Silva deu este sábado a vitória ao Feirense por 1-0 sobre o Leixões, em jogo da 22.ª jornada da 2ª Liga, permitindo à equipa de Santa Maria da Feira subir ao quinto lugar.

Depois do nulo registado na primeira parte, Vítor Silva marcou o único golo do encontro aos 73 minutos, com um cruzamento que traiu o guarda-redes do Leixões, garantindo o triunfo à equipa da casa, o segundo consecutivo na competição.

Apesar do ímpeto inicial do Feirense, o Leixões conseguiu equilibrar o jogo, assumindo uma postura mais defensiva e tapando os caminhos para a sua baliza, com a equipa de Filipe Rocha a sentir dificuldades para criar perigo.

A primeira oportunidade de golo acabou por surgir aos 25 minutos, num remate forte de Edson Farias à entrada da área, que proporcionou uma boa defesa a Stefanovic.

Pouco depois foi a vez de Fábio Espinho testar o guarda-redes do Leixões, na sequência de um livre direto, com Stefanovic a defender o remate forte para canto, aos 31 minutos.

O equilíbrio manteve-se até ao final da primeira parte, com o Leixões a mostrar-se mais audaz no início do segundo tempo, quando Avto, com um remate colocado, obrigado Caio Secco a uma defesa apertada (51').

O Feirense respondeu de imediato e Pedro Henrique chegou a introduzir a bola na baliza do Leixões com um cabeceamento certeiro, mas o árbitro Tiago Martins anulou o golo por falta do avançado brasileiro sobre Bura (53').

O Leixões aproveitou o contra-ataque para surpreender o Feirense e esteve perto de inaugurar o marcador, quando Romário isolou Bruno Monteiro na área, com o avançado da equipa de Matosinhos a rematar por cima da baliza de Caio Secco, aos 59 minutos.

O Feirense tornou-se mais pressionante e acabou por chegar à vantagem por Vítor Silva, que com um cruzamento de longa distância, na sequência de um livre, traiu o guarda-redes Stefanovic, aos 73 minutos.

Já em período de compensação, o Leixões esteve perto do empate num remate de Bura, a que Caio Secco se opôs com dificuldade (90'+3).

Jogo disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Leixões: 1-0

Ao intervalo: 0-0

Marcador

1-0, Vítor Silva, aos 73 minutos.

Equipas:

- Feirense: Caio Secco, Tiago Mesquita, Gui Ramos, Ícaro, Ruca, João Amorim (Ricardo, 88'), Christian, Edson Farias, Feliz, Fábio Espinho (Vítor Silva, 72') e Pedro Henrique (Camará, 72').

(Suplentes: Ricardo Benjamin, Fati, Vítor Silva, Ricardo, Zé Ricardo, João Victor e Camará)

Treinador: Filipe Rocha.

- Leixões: Stefanovic, Zé Carlos, Pedro Pinto, Bura, Poloni, Amine (Pedro Monteiro, 84), Luís Silva (Vítor Bruno, 80), Romário, Avto, André Claro e Harramiz (Bruno Monteiro, 54).

(Suplentes: Miguel Oliveira, Bruno Monteiro, Pana, João Graça, Pedro Monteiro, Gonçalo Franco e Vítor Bruno)

Treinador: Manuel Cajuda.

Árbitro: Tiago Martins (Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Edson Farias (13), Feliz (44), Pedro Pinto (56), Vítor Silva (85) e Camará (90+5).

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.