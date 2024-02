Feirense-Nacional, 2-1: triunfo após reviravolta

O Feirense venceu este domingo o Nacional por 2-1, com reviravolta, em jogo da 22.ª jornada da SABSEG, disputado em Santa Maria da Feira, regressando aos triunfos na competição.

No Estádio Marcolino Castro, foi o Nacional quem se adiantou no marcador, por intermédio de Gustavo Silva, aos 10 minutos, mas o Feirense consumou a reviravolta, com os golos de Antoine, aos 26, e Dudu, aos 48.

Com a vitória, o Feirense ascende ao 14.º lugar da II Liga, com 24 pontos, enquanto o Nacional desce para o quarto, com 40, os mesmos do Marítimo.

Num início de jogo equilibrado e intenso, o Nacional chegou à vantagem logo aos 10 minutos, quando Carlos Daniel lançou Gustavo Silva em profundidade, com o avançado brasileiro a aparecer nas costas da defesa do Feirense e a bater o guarda-redes Diego Cala com um remate cruzado.

O Feirense respondeu aos 22 minutos, numa iniciativa de Rúben Alves, que surgiu em boa posição à entrada da área, mas rematou por cima da baliza do Nacional.

Pouco depois, aos 26 minutos, a equipa de Ricardo Sousa acabou por chegar ao empate, com Antoine a surgir no coração da área para responder a um cruzamento de Sérgio Conceição com um cabeceamento eficaz, que bateu o guarda-redes Lucas França.

O Feirense consumou a reviravolta no marcador no início da segunda parte, com Antoine a fugir na esquerda à defesa do Nacional e a servir Dudu com um passe rasteiro à entrada da pequena área, com o avançado brasileiro a rematar para o segundo golo sem oposição, aos 48 minutos.

O Nacional tornou-se mais pressionante na procura do empate e Gustavo Silva dispôs de uma boa oportunidade para marcar, num remate de calcanhar, mas Diego Callai evitou o golo com uma boa defesa, aos 89 minutos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense-Nacional, 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Gustavo Silva, 10 minutos.

1-1, Antoine, 26.

2-1, Dudu, 48.

Equipas:

- Feirense: Diego Callai, Sérgio Conceição, Filipe Almeida, Tony (Diogo Brás, 70), Bruno (Henrique Jocu, 23), Washington, Jorge Pereira, Rúben Alves, Castro (Malam Camará, 61), Dudu (Guilherme, 70) e Antoine (João Paredes, 70).

(Suplentes: Pedro Mateus, Guilherme, Diogo Brás, Henrique Jocu, Malam Camará, Oche, Picas, João Paredes e Shodipo).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Nacional: Lucas França, Diga (Macedo, 76), Ulisses (Jordi Pola, 85), Paulo Vítor, José Gomes (André Martins Sousa, 76), Danilovic, Luís Esteves (Teodora, 75), Gustavo Silva, Carlos Daniel, Witi e Chuchu Ramirez (André Sousa, 46).

(Suplentes: Rui Encarnação, Jordi Pola, Shatri, Macedo, André Sousa, Jota, Sérgio Marakis, André Martins Sousa e Teodora).

Treinador: Tiago Margarido.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para José Gomes (1), Antoine (32), Diga (42), Gustavo Silva (45+1), Tiago Margarido (57), Rúben Alves (78) e Guilherme (82) e João Paredes (90)

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.