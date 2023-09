Feirense-Santa Clara, 0-2: conjunto açoriano é líder provisório da Liga Sabseg

O Santa Clara venceu hoje o Feirense por 2-0, a contar para a quarta jornada da Liga Sabseg, resultado que coloca provisoriamente o conjunto açoriano na liderança da competição, com 10 pontos somados.

Os tentos da partida foram apontados por Bruno Almeida (41') e Serginho (50'), perante um Feirense incapaz de reagir ao maior fulgor ofensivo dos visitantes.

Os fogaceiros receberam o Santa Clara no Estádio do Bessa, casa emprestada pelo Boavista, numa decisão que terá sido causada pelas divergências entre clube e SAD, o que já havia acontecido na segunda jornada, frente ao Penafiel, tendo sido, na altura, utilizado o terreno da Oliveirense.

Com os emblemas em momentos de forma distintos, o Santa Clara foi sempre mais perigoso, tanto em ataque organizado como em saídas através de transições, e, aos 25 minutos, João Marcos ficou muito próximo do golo, após um excelente trabalho de Lucas Soares, com o guardião feirense Pedro Mateus a fazer uma grande intervenção.

O golo inaugural acabaria por chegar ao minuto 41, quando o Feirense até começava a ganhar algum ascendente, por intermédio de Bruno Almeida, que, pleno de oportunismo, aproveitou uma bola envolta em ressaltos na defensiva adversária, a remate de MT, para adiantar os açorianos.

Se no fecho do primeiro tempo a equipa de Vasco Matos abriu o marcador, foi no começo do segundo que consolidou o desfecho final, quando Serginho, com assistência de Ricardinho, 'sprintou' para bater o guardião Pedro Mateus e fazer o 2-0.

Até final, o Feirense foi tendo oportunidades pontuais, como o golo invalidado a Oche (68'), por fora de jogo, ou a finalização de João Paredes, para excelente intervenção de Gabriel Batista, já em período de compensação (90'+6), mas nunca mostrou argumentos para poder pontuar na partida.

Com este resultado, o Santa Clara soma 10 pontos e lidera, ainda que à condição, a Liga Sabseg, enquanto o Feirense tem apenas três e desce ao 15.º posto.

Jogo no Estádio do Bessa, no Porto.

Feirense - Santa Clara, 0-2.

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, Bruno Almeida (41')

0-2, Serginho (50')

-Feirense: Pedro Mateus, Sérgio Conceição, Filipe Almeida, Tony Shimaga, Diogo Brás (Picas, 69'), Jorge Pereira, Malam Camará (Cláudio Silva, 69'), Rúben Alves (João Castro, 59'), Oche Ochowechi (Marokhy Ndione, 69'), Dudu Hatamoto (Lucas Silva, 59') e João Paredes

(Suplentes: João Costa, Cláudio Silva, Wellington Manzoli, Lucas Silva, Henrique Jocú, João Castro, Picas, Marokhy Ndione e Marco Grave)

Treinador: Ricardo Sousa

- Santa Clara: Gabriel Batista, Sidney Lima, Luís Rocha, Pedro Pacheco, Lucas Soares (Paulo Henrique, 67'), Adriano Firmino (Gustavo Klismahn, 66') Serginho, MT (Diogo Calila, 66'), Ricardinho, João Marcos (Rafael Martins, 65') e Bruno Almeida (Miguel Pires, 80')

(Suplentes: João Bravim, Diogo Calila, Miguel Pires, Sema Velázquez, Paulo Henrique, Gustavo Klismahn, Andrezinho, Vinícius Lopes e Rafael Martins)

Treinador: Vasco Matos

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Adriano Firmino (25'), Malam Camará (61'), Serginho (62'), Pedro Pacheco (73'), Gustavo Klismahn (78'), Tony Shimaga (90'+2) e Filipe Almeida (90'+3). Cartão vermelho direto para Ricardo Sousa (90'+3)

Assistência: Cerca de 300 espetadores