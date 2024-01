Feirense-Torreense, 3-1: equipa de Santa Maria da Feira regressa às vitórias

O Feirense venceu este domingo o Torreense por 3-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga Sabseg, disputado em Santa Maria da Feira, regressando aos triunfos na competição.

No Estádio Marcolino de Castro, a vitória do Feirense foi construída com os golos de Bruno (41 minutos), Banjaqui (53) e Dudu (71), com Patrick (89) a reduzir para o Torreense, que ficou reduzido a dez unidades a partir dos 76 minutos.

O triunfo permite à equipa de Ricardo Sousa, que não tinha vencido nas últimas três rondas, ascender ao 11.º lugar, com 20 pontos, enquanto o Torreense mantém o quinto, com 24'.

Numa primeira parte marcada pelo equilíbrio, o Feirense foi a primeira equipa a criar perigo, com Washington a aproveitar uma recuperação de bola para surgir em boa posição à entrada da área, mas a rematar para as mãos do guarda-redes Vagner, aos 25 minutos.

O Torreense respondeu aos 33 minutos, com um pontapé acrobático de Correa, num remate que acabou por sair muito ao lado da baliza de Pedro Mateus.

A fechar a primeira parte, o Feirense adiantou-se no marcador, com Bruno a surgir ao segundo poste e, de cabeça, a responder da melhor forma a um cruzamento de Sérgio Conceição, aos 41 minutos.

A equipa de Ricardo Sousa ampliou a vantagem aos 53 minutos, com Banjaqui a surgir nas costas da defesa e a desferir um remate forte já dentro da área.

O terceiro golo do Feirense surgiu de um rápido contra-ataque, concluído por Dudu com um remate colocado à entrada da área, aos 71 minutos.

O Torreense ficou reduzido a 10 unidades aos 76 minutos, depois de D'Alberto travar o isolado Banjaqui, mas ainda teve tempo para reduzir a desvantagem, aos 89, com um golo de Patrick, que desviou um remate de Jonathan Arriba.





Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense - Torreense, 3-1

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Bruno, 41 minutos

2-0, Banjaqui, 53'

3-0, Dudu, 71'

3-1, Patrick, 89'

Equipas:

- Feirense: Pedro Mateus, Sérgio Conceição, Washington, Filipe Almeida, Cláudio Silva, Bruno Silva, Jorge Pereira (Henrique Jocu, 87'), Banjaqui (Diogo Brás, 87'), Dudu (João Paredes, 80'), Rúben Alves (Oche, 87') e Castro (Guilherme, 74')

(Suplentes: Cássio, Guilherme, Tony, Diogo Brás, Henrique Jocu, Malam Camará, Oche, Picas e João Paredes)

Treinador: Ricardo Sousa

- Torreense: Vagner, D'Alberto, João Afonso, Tassano (Rodrigo Borges, 79'), Joãozinho, Keffel (André Rodrigues, 60'), Balanta Júnior (Guzmán, 79'), Benny, Pipe Gomez (Antoine, 60'), Patrick e Correa (Jonathan Arriba, 72')

(Suplentes: Carlos Henriques, Verjaga, Antoine, Elimbi, Jonathan Arriba, André Rodrigues, Lucas Silva, Rodrigo Borges e Guzmán)

Treinador: Tulipa

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Benny (52), Balatan Júnior (60) e Henrique Jocu (90+5). Cartão vermelho direto para D'Alberto (76)

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores