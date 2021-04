Feirense-Varzim, 1-0: Platiny garante triunfo

Um golo de Platiny deu este sábado a vitória ao Feirense sobre o Varzim por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Na primeira vitória de Rui Ferreira no comando do Feirense, o único golo do encontro foi apontado por Platiny, aos 39 minutos, que concluiu com eficácia um rápido contra-ataque da equipa 'fogaceira'.

Numa primeira parte marcada pelo equilíbrio foi o Varzim quem deu o primeiro sinal de perigo, num remate de Fatai, aos nove minutos, que levou a bola a embater nas malhas laterais da baliza de Bruno Brígido.

O jogo entrou numa toada de parada e resposta, e Fábio Espinho esteve perto de inaugurar o marcador para o Feirense quando rematou à entrada da área para uma defesa de Ricardo junto ao poste, aos 16 minutos.

Pouco depois, o Varzim aproveitou o contra-ataque para importunar o guarda-redes Bruno Brígido, que se opôs com eficácia aos remates de André Vieira (19) e Agdon (21).

O Feirense tornou-se mais acutilante nos últimos minutos, e depois de o guarda-redes Ricardo ter negado o golo a Gui Ramos com uma grande defesa após cabeceamento do defesa 'fogaceiro' (36), a equipa de Rui Ferreira acabou por inaugurar o jogador numa rápida jogada de contra-ataque, concluída com um remate de Platiny à entrada da pequena área, aos 39 minutos.

A resposta do Varzim surgiu ainda antes do intervalo, com Bruno Brígido a evitar o golo de Irobiso com uma defesa por instinto, após um cabeceamento forte do avançado nigeriano (45).

A equipa comandada por António Barbosa foi mais audaz no início da segunda parte e surpreendeu a defesa do Feirense num remate forte e cruzado de Cerveira, que saiu perto do poste da baliza de Bruno Brígido, aos 62 minutos.

O Feirense susteve o ímpeto do Varzim e tentou aproveitar o contra-ataque para ampliar a vantagem, com Marcus a surgir à entrada da área aos 70 minutos e a rematar para uma defesa segura de Ricardo.

Nos minutos finais, o Varzim acabou por intensificar a pressão no último terço do terreno, mas o Feirense soube segurar a vantagem, mostrando-se concentrado na sua defesa.

Com esta vitória o Feirense sobe, provisoriamente, ao terceiro lugar da II Liga, com 51 pontos, enquanto o Varzim é 16.º, com 27.

Jogo no Estádio no Estádio Marcolino, em Santa Maria da Feira

Feirense-Varzim, 1-0

Ao intervalo: 1-0

Marcador:

1-0, Platiny, aos 39 minutos.

Equipas:

- Feirense: Bruno Brígido, Diga, Gui Ramos, Pedro Monteiro, Zé Ricardo (Ruca, 84), Washington, João Tavares (Cris, 84), Feliz (Sérgio Silva, 90), Fábio Espinho (Edson Farias, 70), Marcus e Platiny (Mica, 70).

(Suplentes: Igor, Fabrício, Edson Farias, Sérgio Silva, Cris, Latyr, Mica, Ruca e João Victor)

Treinador: Rui Ferreira.

- Varzim: Ricardo, Nélson Agra, Michael Douglas, Luís Pedro, Cerveira, André Leão, Ahmed (Rui Moreira, 79), André Vieira (Patrick, 59), Fatai (Lessinho, 83), Agdon e Irobiso.

(Suplentes: Lekbab, Tembeng, Lessinho, Rui Moreira, Nuno Valente, Rui Coentrão, Diarra e Patrick).

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gui Ramos (90+1).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.