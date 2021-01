Feirense vence FC Porto B e aproxima-se dos lugares de subida direta

Feirense e FC Porto B enfrentaram-se este domingo, em jogo a contar para a 16ª jornada da Liga Sabseg, tendo os fogaceiros vencido por 2-0. Com este resultado, o conjunto orientado por Filipe Rocha reassume o terceiro lugar da classificação de forma isolada, já que se descolou do Vizela. Por seu lado, a formação azul e branca continua em lugares de despromoção.





Numa primeira parte globalmente equilibrada, as primeiras ocasiões pertenceram ao FC Porto B. Num primeiro instante, Danny Loader rematou por cima. Pouco depois, Diogo Bessa atirou à baliza de Bruno Brigido, mas o esférico passou a rasar o poste. A partir daqui, o Feirense cresceu e dispôs de algumas boas oportunidades. Já depois de Marcus cabecear ao poste, Ricardo Silva travou as investidas de João Tavares, tendo o nulo prolongado-se até ao intervalo.Apesar dos jovens dragões terem voltado a entrar melhor na segunda parte (Danny Loader obrigou Brigido a uma boa defesa), os fogaceiros rapidamente tomaram conta dos acontecimentos e chegaram ao golo. Na sequência de um canto, Marcus aproveitou uma defesa incompleta de Ricardo Silva para abrir o marcador. Cinco minutos depois, aos 79', Fabrício beneficiou de um corte incompleto de Rodrigo Conceição para fechar as contas do encontro em 2-0.Na próxima jornada, o Feirense, que beneficiou do empate da Académica para se aproximar dos lugares de subida direta, desloca-se ao terreno do Penafiel. Já a formação comandada por Rui Barros recebe o Benfica B.