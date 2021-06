Filipe Leão termina carreira e assume cargo de team manager no Estrela da Amadora

Filipe Leão vai permanecer no Estrela da Amadora na próxima época, mas agora como team manager, anunciou esta quinta-feira o clube nas redes sociais, que realça ser "a crescente profissionalização" pela qual está a passar a SAD.





O agora antigo guarda-redes iniciou a carreira no clube da Reboleira e foi lá que decidiu terminar a mesma, tendo defendido a baliza dos tricolores na última temporada, a qual culminou com a promoção à Liga Sabseg."Feliz por continuar a representar este enorme clube e instituição. Sou um privilegiado. Vamos dar continuidade ao excelente trabalho que tem sido feito, eu, agora num papel diferente, mas com a mesma determinação", referiu Leão, numa declaração vinculada na referida publicação nas redes sociais.