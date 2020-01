Filipe Rocha: «Não queremos jogar para segurar resultados»

O Feirense-FC Porto B abriu este sábado mais um dia da 16ª jornada da 2ª Liga, com os fogaceiros a levar a melhor com um golo solitário de João Victor, na primeira parte, somando a segunda vitória seguida, algo que os da Feira ainda não tinham conseguido na prova. Filipe Rocha salientou a boa entrada em jogo e o "grande espírito" da sua equipa.





"Entrámos bem no jogo, criámos situações de golo de bola parada, de bola corrida. Marcámos o golo, naturalmente o FC Porto B reagiu, mas a nível de perigo, ainda tivemos uma situação do João Victor para marcar no final da primeira parte e podíamos ter ido para o intervalo a ganhar 2-0", começou por analisar o técnico dos santamarianos.O autor do golo foi expulso na segunda parte e isso condicionou o jogo dos feirenses, até porque, atesta o técnico, em Santa Maria da Feira não está uma equipa defensiva. "Não queremos jogar para segurar resultados, queremos ampliar os resultados. A expulsão acabou por condicionar a nossa segunda parte, mas a equipa uniu-se, soube sofrer e teve um grande espírito. O FC Porto B teve mais bola, mas sem criar perigo, à exceção de uma situação na parte final do jogo", analisou ainda na conferência de imprensa pós-jogo.