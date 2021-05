Final quente no Benfica B-FC Porto B com Rodrigo Conceição e Samuel Pedro no 'olho do furacão'

O Benfica B-FC Porto B (2-1) terminou com confusão no relvado entre jogadores das duas equipas. Tudo terá começado com Rodrigo Conceição e Samuel Pedro, que se desentenderam e começaram aos empurrões, obrigando à intervenção dos colegas e até mesmo da entrada da polícia em campo.





A situação acabaria por ficar sanada instantes depois, com o extremo do FC Porto à conversa com Kalaica e Tiago Gouveia, ex-colegas de equipa na formação dos encarnados, com sorrisos à mistura. Refira-se que o árbitro Manuel Oliveira expulsou dois jogadores das águias já depois do apito final, Fábio Duarte e Daniel dos Anjos.Os dragões garantiram a permanência, apesar da derrota neste clássico.