FPF diz que falta de comparência do Cova da Piedade no jogo com o Estoril "ainda não foi apreciada"

A FPF esclareceu esta quarta-feira ainda não ter tomado qualquer decisão sobre a falta de comparência do Cova Piedade no jogo com o Estoril, relativo à 8ª jornada da 2.ª Liga.





"O CD aguarda os esclarecimentos por parte da Liga Portugal, nos termos impostos pelo artigo 76.º, nº 6 do Regulamento Disciplinar, quanto à eventual entrada nos serviços da Liga de requerimento justificativo do Cova da Piedade para a falta de comparência. A justificação da falta podia ser apresentada até às 00 horas desta 4ª feira", pode ler-se no comunicado hoje divulgado.Recorde-se que a Liga confirmou ontem a vitória (3-0) do Estoril, no encontro ao qual o Cova da Piedade faltou, devido a um surto de covid-19 no plantel