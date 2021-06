Gonçalo Tabuaço é reforço do Estrela da Amadora

Gonçalo Tabuaço, considerado o melhor guarda-redes da última edição da Liga Revelação, ao serviço do Leixões, é reforço do Estrela da Amadora para 2021/22, sabe Record. O jovem jogador, de 20 anos e internacional pelas camadas jovens de Portugal, tinha vários emblemas interessados - incluindo da 1ª Liga e de Espanha - mas escolheu o projeto do Estrela da Amadora para iniciar a primeira aventura no futebol profissional.





O projeto dos tricolores, que tem como objetivo, a curto prazo, recolocar o clube no primeiro escalão, acabou por fazer a diferença na hora de a SAD liderada por André Geraldes garantir a contratação após várias semanas de negociações.Na última temporada, recorde-se, Gonçalo Tabuaço realizou 21 jogos com a camisola do Leixões na Liga Revelação, o campeonato nacional sub-23. O último dos quais foi mesmo na última jornada, em que o emblema de Matosinhos deixou fugir o título de campeão para o Estoril após perder 2-0 na Amoreira.