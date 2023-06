Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Guarda-redes Fábio Ferreira renova com a União de Leiria até 2024 Guardião é a terceira renovação do clube tendo em vista a constituição do plantel que vai disputar na próxima época a 2.ª Liga





• Foto: Frame: U. Leiria