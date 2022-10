Henrique Araújo marca nos descontos e garante empate do Benfica B frente à Oliveirense

O Benfica B empatou este sábado 2-2 com a Oliveirense em jogo da 8ª jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, com um golo marcado na última jogada do encontro.A Oliveirense adiantou-se no marcador com um golo de Michel Lima (48), mas o Benfica B chegou à igualdade por Henrique Pereira (51). A Oliveirense ainda passou para a frente do marcador por Jonata Bastos, aos 83 minutos, mas o Benfica B chegou ao empate num último fôlego, com um golo de Henrique Araújo (90+6).O Benfica B foi mais audaz nos minutos iniciais e quase inaugurava o marcador num remate de Paulo Bernardo à entrada da área, que saiu ao lado da baliza de Ricardo Ribeiro, aos sete minutos.A Oliveirense respondeu no minuto seguinte, com Serginho a executar um remate colocado já dentro da área, saindo muito perto do poste da baliza de Samuel Soares.O equilíbrio acabou por ser a nota dominante da primeira parte, mas o Benfica B ainda dispôs de uma oportunidade para se colocar em vantagem, num remate de longa distância de Diogo Capitão, obrigando Ricardo Ribeiro a uma defesa apertada (38).O início da segunda parte foi intenso e a Oliveirense adiantou-se no marcador com um golo de Michel Lima, que na sequência de uma bola parada surgiu ao segundo poste para rematar com eficácia, aos 48 minutos.Pouco depois, o Benfica B igualou a partida num golo de belo efeito de Henrique Pereira, que num remate forte e colocado deixou o guarda-redes Ricardo Ribeiro sem reação, aos 51 minutos.O jogo entrou numa toada de parada e resposta e a Oliveirense acabou por passar para a frente do marcador aos 83 minutos, quando Jonata Bastos teve uma recarga eficaz à entrada da área, depois de uma defesa de Samuel Soares a remate de Zé Leite.Na última jogada da partida, o Benfica B chegou à igualdade por intermédio de Henrique Araújo, que aproveitou um ressalto ao segundo poste para rematar com eficácia.0-01-0, Michel Lima, aos 48 minutos.1-1, Henrique Pereira, 51.2-1, Jonata Bastos, 83.2-2, Henrique Araújo, 90+6.Ricardo Ribeiro, Maga, Rodrigo Borges, Volnei, Iago Reis (Pimenta, 85), Ibrahima (Pisco, 72), Serginho, Jaiminho (Lessinho, 66), Duarte (Zé Leite, 66), Michel Lima e Jonata Bastos.(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Lessinho, Miguel Pereira, Obi, Pedro Marques, Pisco, Zé Leite e Zé Pedro)Treinador: Fábio Pereira.: Samuel Soares, Tomé (Filipe Cruz, 76), Bajrami, Lacroix, Rafael Rodrigues, Paulo Bernardo, Diogo Capitão, Martim Neto (Cher Ndour, 77), Diego Moreira (Pedro Santos, 46), Henrique Pereira (Gerson Sousa, 77) e Henrique Araújo.(Suplentes: Leo Kokubo, Gerson Sousa, João Resende, Ricardo Teixeira, Filipe Cruz, Cher Ndour, Jevsenak, Diogo Nascimento e Pedro Santos)Treinador: Luís Castro.Diogo Rosa (AF Beja).cartão amarelo Lacroix (18), Serginho (45), Iago Reis (71), Bajrami (77), Lessinho (80) e Cher Ndour (90+1).: cerca de 1200 espetadores.