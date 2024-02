Histórico: Árbitro explicou pela primeira vez em direto um lance no Länk Vilaverdense-Santa Clara

O duelo entre Länk Vilaverdense e o Santa Clara, que decorreu esta sexta-feira, a contar para a 20.ª jornada da Liga SABSEG, ficará para a história do futebol português ao ter sido o primeiro jogo em que os árbitros explicaram em direto, com recurso a microfones, a decisão que levou à marcação de um penálti para a equipa da casa.





"Após revisão VAR: O defesa número 6 pontapeia o avançado número 7 no calcanhar. Decisão final: retirar o cartão amarelo ao número 7 e assinalar penálti", disse o árbitro João Pedro Afonso, explicando a decisão da equipa de arbitragem após revisão das imagens do lance, que terminou com André Soares a fazer o 1-1 no marcador, resultado que se manteve inalterado até ao apito final.