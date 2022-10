"Jogaço" para Folha e "boa exibição" para Vítor Martins: FC Porto e Leixões não saíram... do nulo

O Leixões recebeu e empatou este sábado com o FC Porto B (0-0), num jogo da oitava jornada da 2.ª Liga que os portistas dominaram e estiveram mais perto de ganhar. O resultado deixou as duas equipas na mesma posição na tabela classificativa, com o FC Porto no quarto posto, agora com 14 pontos, e o Leixões no décimo lugar, com dez. Destaque ainda para a expulsão dos treinadores adjuntos das duas equipas aos 83 minutos."Acho que fizemos um excelente jogo, num campo muito difícil, onde muitas vezes o público leva a equipa da casa a superiorizar-se, mas nós não deixamos. Fizemos um jogo muito competente e não concedemos oportunidades. Mais do que a conquista de um ponto, controlámos o jogo, da forma que queríamos e gostámos, e fico contente com a atitude. Sei o quão difícil é jogar no Estádio do Mar e, na minha opinião, fizeram um jogaço, um dos melhores jogos até ao momento. Neste processo, há sempre coisas a trabalhar, pecámos em algo que não me deixa muito preocupado, que foi na serenidade à frente da baliza, mas naquilo que foi o processo de construção fiquei muito satisfeito com o que vi. Tinha muito juventude no banco, mas eles têm qualidade e sabem que comigo vão ter oportunidades", afirmou António Folha no final do encontro.Do lado da equipa da casa, Vítor Martins atirou: "Temos de ter a capacidade de tornar os jogos fáceis e de levar o jogo para as características que mais nos beneficiam. Na 1ª parte, não conseguimos impor o nosso jogo, não concedemos muitas oportunidades, mas estivemos mais preocupados em estancar o jogo do que em ter o controlo. Acho que foi uma questão mental. Fomos crescendo na 2ª parte e acabámos por cima. Não perdemos o equilíbrio, à procura da vitória à qualquer custo, e fomos construindo uma boa exibição. Nada a dizer da entrega dos jogadores, mas do outro lado há jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento. Tivemos uma oportunidade de ouro a acabar com o Kiki, mas foi um jogo entre duas equipas a querer ganhar, com dois símbolos que assim o exigem. Duas equipas que tanto queriam ganhar, que acabaram por nunca se desmontarem. Penso que dos dois lados houve mais medo da derrota do que ambição de ganhar".Beunardeau, João Amorim (Coronas, 58), Meira, Calasan, Miguel Ângelo, Ben Hassan (Zag, 69), Rafa (João Oliveira, 58), Kiki (Morais, 87), Fabinho, Thalis e Zé Eduardo (Ricardo Valente, 69).(Suplentes: Igor Stefanovic, Zag, Moisés Conceição, Paulo Alves, Coronas, Agostinho, Morais, João Oliveira e Ricardo Valente).Treinador: Vítor Martins.Francisco Meixedo, Manafá, Romain Correia, Zé Pedro, João Mendes (Rodrigo Ferreira, 82), Vasco Sousa (Levi, 82), Samba Koné, Sidnei Tavares, Gonçalo Borges, Wendel Silva (Jorge Meireles, 90+4) e Marcus (Rui Monteiro, 82).(Suplentes: Runje, Abuashvili, Rodrigo Ferreira, Gabi, Rui Monteiro, Jorge Meireles, Umaro Candé, Levi e Mota).Treinador: António Folha.: João Afonso (AF Bragança).Ação disciplinar: cartão amarelo para Sidnei Tavares (04), Romain Correia (44), Zé Eduardo (44), Ben Hassan (58), João Oliveira (61), Vasco Sousa (74), Zé Pedro (86) e Zag (89).: 2.237 espectadores.