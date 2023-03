Jogos Moreirense-Trofense e Ac. Viseu-E. Amadora com árbitros de Chipre

Duas partidas da 23.ª jornada da 2.ª Liga, a realizar no fim de semana, vão ser dirigidos por árbitros cipriotas. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Conselho de Arbitragem da FPF, através do habitual quadro de nomeações.



Konstantinos Fellas vai apitar a receção do líder Moreirense ao Trofense (17.º), marcada para sábado, enquanto Andreas Agryrou foi indicado para dirigir, no domingo, o duelo entre Ac. Viseu (3.º) e E. Amadora (2.º).





Esta não é uma situação nova, uma vez que, em fevereiro, foi nomeado um juiz cipriota para o Mafra-Penafiel , da 19.ª jornada, que terminou 1-0.

Lista completa de nomeações:



Penafiel-Oliveirense

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Nuno Manso e André Costa

4.º árbitro: João Carvalho



Benfica B-Vilafranquense

Árbitro: João Pinho

Assistentes: João Martins e Rúben Silva

4.º árbitro: José Mira



Moreirense-Trofense

Árbitro: Konstantinos Fellas (Chipre)

Assistentes: Stefanos Anastasiou e Giorgos Charalampos (Chipre)

4.º árbitro: João Afonso



Tondela-Torreense

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nelson Cunha e Tiago Leandro

4.º árbitro: Álvaro Mesquita



Farense-Leixões

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: Ricardo Carreira e Márcio Azevedo

4.º árbitro: Francisco Pereira



Ac. Viseu-E. Amadora

Árbitro: Andreas Agryrou (Chipre)

Assistentes: Eraklis Komodromos e Giorgios Kontemeniotis (Chipre)

4.º árbitro: David Silva





Árbitro: José BessaAssistentes: José Pereira e Filipe Fernandes4.º árbitro: Carlos MartinsÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Nuno Pires e Vasco Marques4.º árbitro: Bruno RebochoÁrbitro: Anzhony RodriguesAssistentes: Fábio Monteiro e Pedro Sousa4.º árbitro: Ricardo Moreira