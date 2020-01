Jonatan Lucca reforça meio-campo do Farense 

O médio brasileiro Jonatan Lucca é reforço do Farense, segundo classificado da 2.ª Liga, firmando um compromisso válido por duas épocas e meia.





O jogador, de 25 anos, representou no último ano e meio o Belenenses. Formado no Internacional de Porto Alegre, Lucca passou pela Roma, de Itália, antes de regressar ao Brasil para servir o Athletico Paranaense e o Guaratinguetá, atuando depois na Índia (Goa e Pune City) e na Malásia (Kelantan).As negociações, apurou o nosso jornal, não foram fáceis, uma vez que o jogador tinha mercado na Série A do Brasil e na Liga NOS, prevalecendo o bom relacionamento entre o CEO do Farense, André Geraldes, e os responsáveis da empresa Proeleven, que representam o jogador, e ainda o entusiasmo demonstrado por Lucca em fazer parte de um projeto que tem como objetivo devolver o Farense, a curto prazo, ao escalão principal do futebol português.