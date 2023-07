Jorge Costa e o AVS SAD: «É um projeto que está a dar muito trabalho, mas também muito prazer»

No arranque do primeiro treino de preparação para a nova época do AVS SAD, realizado à porta aberta, Jorge Costa falou pela primeira vez como treinador da formação que vai passar a representar a Vila das Aves no futebol profissional, definindo o projeto como aliciante."Começamos hoje um projeto do zero e, portanto, é tudo novo. É um projeto que está a dar muito trabalho, mas que está também a dar muito prazer. Chegamos com muita vontade de manter hábitos antigos, de fazer mais e melhor a cada dia e de vencer, num projeto onde as pessoas estão a dar o seu melhor para que eu, como treinador e líder, possa ter as condições necessárias para fazer um bom trabalho", começou por dizer o técnico, em declarações aos jornalistas presentes, abordando depois as perspetivas para a relação com as gentes da vila de Santo Tirso."São ótimas. Por isso é que hoje abrimos as portas e amanhã voltamos a fazê-lo, porque sabemos que juntos seremos mais fortes. Fico feliz por ver que as pessoas estão a aderir a este novo projeto, sabendo eu que aquilo que eu quero fazer, que é alcançar muitas vitórias, vai fazer com que se una ainda mais a equipa à Vila das Aves. Queremos muito sentir o apoio deles e estou muito feliz porque hoje vejo uma moldura humana que, sinceramente, não me surpreende", disse, antes de acrescentar: "Precisamos muito do apoio das pessoas da Vila das Aves. Queremos fazer as coisas bem feitas e queremos elevar o nome da vila. Esperamos que estejam todos do nosso lado."Em relação aos objetivos para a temporada, Jorge Costa apontou à vontade de procurar uma melhoria constante, sem olhar, por enquanto, a metas na tabela classificativa. "Aquilo que quero enquanto treinador é respeitar muito a minha profissão, dedicar-me a 100 por cento e respeitar muito o público, dando o nosso melhor de forma descontraída. O nosso objetivo é inegociável e passa por amanhã sermos melhores do que hoje. Vamos ter que nos divertir, vamos ter que trabalhar e tentar fazer as coisas da melhor maneira, sabendo que vamos errar e vamos perder pontos, mas que no final o nosso objetivo vai ser conseguido", explicou o treinador, que orientou o Ac. Viseu na época passada.Já sobre o plantel, o técnico, de 51 anos, reconheceu que ainda precisa de reforços. "Há posições que ainda não estão ocupadas. Hoje estive reunido com o presidente e as coisas estão a ser feitas com profissionalismo, com cuidado. Temos tempo, hoje ainda é o primeiro dia e é importante não errar nas escolhas", concluiu.