Leandro Silva é reforço do Arouca

O médio Leandro Silva, que na última temporada representou a Académica por empréstimo do AEL Limassol, do Chipre, já é jogador do Arouca.





O empréstimo por uma temporada ficou esta quarta-feira acertado e o jogador volta, assim, a prosseguir a carreira na 2.ª Liga, tendo já participado na reta final do aparticular frente à Académica, em Taveiro (Coimbra), que acabou com a vitória do Arouca por 1-0.Formado no FC Porto, Leandro Silva, de 26 anos, fez 27 jogos e dois golos na última temporada em Coimbra. Este "defeso" renovou com o AEL Limassol até 2023, mas a opção foi por continuar a jogar em Portugal