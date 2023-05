Leixões-BSAD, 0-2: Vitória dos azuis permite deixar lugares de descida

A BSAD venceu esta sexta-feira fora, o Leixões, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada da Liga Sabseg, e deixou, assim, os lugares de despromoção, ocupando agora o 15.º posto.

Derrotada em casa pelo Sporting da Covilhã na ronda anterior, equipa lisboeta caiu para o 17.º lugar, com 27 pontos, e chegou a este encontro sob grande pressão, mas saiu-se bem do teste em Matosinhos e regressou a casa com três pontos que lhe permitem respirar melhor.

John Kelechi fez o 1-0 de cabeça, aos 71 minutos, no seguimento de um livre no lado esquerdo do seu ataque, e João Lima fez o segundo golo, aos 90+6, a concluir um contra-ataque conduzido por Yaya, que substituíra Samuel Lobato, aos 82. O Leixões sofreu a segunda derrota consecutiva perante o seu público e, por isso, marcou passo, permanecendo no 12.º lugar, com 36 pontos.

Os locais, que saíram deste jogo a queixar-se fortemente da arbitragem, começaram melhor e ganharam dois cantos nos dois primeiros minutos do jogo, mas esses bons sinais duraram pouco e não produziram consequências, já que o Belenenses fez-lhes frente sem dificuldades de maior. O encontro desenrolou-se em ritmo baixo, com o Leixões a ter mais iniciativa e os visitantes cautelosos e sem capacidade para criar problemas à defesa adversária, sendo que o primeiro sinal de perigo ocorreu aos 32 minutos, num cabeceamento de João Lima.

A primeira má notícia para o Leixões foi a expulsão de Wakaso, que derrubou Samuel Lobato. Nessa altura, já com o intervalo à vista, a BSAD estava a ter mais bola e a conseguir sair mais vezes do seu meio-campo, uma tendência que manteve na segunda parte, tendo-se agravado aos 71 minutos, com um livre de Jefferson, que John Kelechi transformou em golo com um cabeceamento colocado. Cinco minutos depois, o guarda-redes da BSAD, Gonçalo Tabuaço, saiu a um cruzamento, falhou a intervenção e terá atingido Agostinho. O árbitro nada assinalou, mas para os leixonenses ficou por marcar uma grande penalidade.

Mesmo com menos um jogador, o Leixões forçou a BSAD a recuar e acabou por ser surpreendido por um contra-ataque já nos segundos finais. Yaya impôs-se na no corredor esquerdo e serviu João Lima, que fez o resultado final.

O Leixões contestou a legalidade do segundo golo da BSAD, considerando que os dois jogadores que nele tiveram participação decisiva se encontravam posição irregular no início da jogada.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões -- BSAD, 0-2.

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

0-1, John Kelechi, 71 minutos.

0-2, João Lima, 90+6.

Equipas:

- Leixões: Igor Stefanovic, João Amorim (Miguel Ângelo, 72), Meira (Dasse, 78), Calasan, Joel (Moisés Conceição, 72), Wakaso, Fabinho, Rafa, Thalis, Morais (Zag, 67) e Agostinho.

(Suplentes: Ricardo Moura, Zag, Moisés Conceição, Pedro Coronas, Miguel Ângelo, Tomás Couto, Dasse, Bright e Adriano).

Treinador: Vítor Martins.

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, António Montez (Boni, 57), John Kelechi, Nuno Tomás, Jójó (Ageu, 57), Rúben Oliveira (Tavares, 88), Braima, Henrique, Chico (Jefferson, 57), Samuel Lobato (Yaya, 82) e João Lima.

(Suplentes: Dylan Silva, Yaya, Saramago, Jefferson, Tavares, Fofana, Ageu, Boni e Fabrício).

Treinador: Zé Pedro.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para António Montez (15), Morais (53), Samuel Lobato (58), Thalis (60), João Lima (80), John Kelechi (84) e Igor Stefanovic (90+1). Cartão vermelho direto para Wakaso (44).

Assistência: 1.234 espetadores.