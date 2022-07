Leixões defronta UD Oliveirense no segundo jogo de treino

Após perder o primeiro jogo de treino por duas bolas a zero, frente ao Trofense, em Serzedelo, o Leixões vai a Oliveira de Azeméis defrontar a UD Oliveirense, esta quarta-feira. A partida de preparação terá lugar no Estádio Carlos Osório, pelas 10h30.Tal como os bebés do mar, os oliveirenses saíram derrotados do primeiro teste da pré-época, frente ao Sp. Braga (6-2). O grupo orientado por Sérgio Machado também perdeu o segundo ensaio, frente ao Paços de Ferreira, pela margem mínima (1-0).T.G.