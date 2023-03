Leixões-E. Amadora, 1-1: Golos só na primeira parte

O Estrela da Amadora empatou este domingo (1-1) na visita ao Leixões, em jogo da 24.ª jornada da Liga Sabseg, e continua isolado no segundo lugar da classificação.



Os visitantes marcaram primeiro e cedo, aos seis minutos, por Kikas, e o Leixões empatou através de Morais, aos 42 minutos.

O Estrela mantém-se no segundo posto, com 43 pontos, numa posição que garante a subida direta à Liga Bwin, e o Leixões acrescentou mais um ponto aos 29 que tinha, mas caiu um lugar na tabela classificativa, ocupando agora o 12.º.

A equipa visitante entrou bem no encontro e Kikas pôs a equipa na frente do marcador aos seis minutos, num lance em que Beunardeau pareceu ter a bola controlada nas suas mãos, tendo-a deixado fugir para o defesa, que ficou com a baliza à sua mercê e fez um golo fácil. Nessa altura, o Estrela dominava, mostrava confiança e Mansur quase fez o segundo para a sua equipa com um cabeceamento que Beunardeau desviou para canto com uma palmada.

O Leixões começou a libertar-se da pressão contrária depois de um golo anulado a João Oliveira, aparentemente por mão na bola, e inverteu a tendência de um jogo que até aí havia estado sob comando adversário.

Joel assustou Bruno Brígido aos 31 minutos, com um remate junto ao poste esquerdo da baliza do guardião do Estrela, mas a equipa de Sérgio Vieira teve tudo para 'bisar' aos 36. Ronaldo Tavares conduziu um contra-ataque pela esquerda, cruzou e Capita e perdeu o duelo com Beunardeau, que evitou o golo cedendo canto. Morais, um jogador pouco querido pelos adeptos leixonenses, empatou aos 42, com um remate forte na área do Estrela, na sequência de um lance em que tiveram papel fulcral João Oliveira, primeiro, e Ricardo Valente na assistência final.

A segunda parte começou com o Estrela novamente por cima e a procurar o golo, mas o primeiro lance de perigo foi do Leixões e perdeu-se porque João Oliveira, após fazer tudo bem, acabou por nem passar nem rematar e perder a bola para um oponente a poucos metros da baliza de Bruno Brígido.

Ronaldo Tavares ameaçou marcar de cabeça aos 52 minutos e o Leixões passou por um mau período até à entrada o derradeiro quarto de hora, tendo a partir daí tido mais bola e discutido mais o jogo com o adversário.

Diogo Salomão dispôs de uma situação favorável para atirar com êxito à baliza leixonense aos 87 minutos, mas desperdiçou-a e o empate prevaleceu.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões -- Estrela da Amadora, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Kikas, 06 minutos

1-1, Morais, 42

Equipas:

- Leixões: Beunardeau, João Amorim, João Meira, Brunão, Joel (Miguel Ângelo, 82), Rafa, Zag, João Oliveira (Agostinho, 75), Morais (Wakaso, 82), Thalis e Ricardo Valente.

(Suplentes: Ricardo Moura, Isaque, Moisés Conceição, Pedro Coronas, Agostinho, Miguel Ângelo, Tomás Couto, Wakaso e Dasse).

Treinador: Vítor Martins.

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Miguel Lopes (Diogo Salomão, 80), Gaspar, Mansur, João Reis, Jean Filipe, Guzmán (Aloísio, 71), Balbúrdia (Latyr Fall, 80), Kikas (João Silva, 63), Capita e Ronaldo Tavares (Régis, 63).

(Suplentes: António Filipe, Aloísio, João Silva, Diogo Salomão, Vitó, Latyr Fall, Heverton, Rui Correia e Régis).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mansur (41), Ricardo Valente (41), Ronaldo Tavares (62) e Miguel Lopes (77).

Assistência: 2.117 espetadores.