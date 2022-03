Leixões-Estrela da Amadora, 3-0: leixonenses aproveitaram erros para subir ao 7.º posto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leixões bateu este domingo o Estrela da Amadora, por 3-0, num jogo relativo à 24.ª jornada da Liga Sabseg em que os anfitriões aproveitaram as facilidades dadas pelo opositor.

Os leixonenses marcaram logo aos dois minutos, por Fabinho, que iria bisar aos 10, na transformação de uma grande penalidade, enquanto Kiki fechou o resultado, aos 71.

Com este triunfo, o Leixões subiu ao sétimo lugar da tabela classificativa, com 33 pontos, e ultrapassou, assim, no Estrela da Amadora, que desceu uma posição para o 11.º posto, mantendo-se com 30 pontos.

O encontro começou da pior maneira para o Estrela da Amadora. Aloísio perdeu a bola à saída da sua área aos dois minutos e Fabinho aproveitou a oferta e bateu Gonçalo Tabuaço com um remate colocado.

A situação da equipa visitante agravou-se quando, aos nove minutos, o árbitro entendeu que André Duarte cometeu falta sobre Kiki na sua área e assinalou grande penalidade, que Fabinho transformou no 2-0.

Dois golos em 10 minutos criaram uma expectativa positiva para o muito que ainda havia para jogar, mas foi pura ilusão porque as duas equipas ofereceram um espetáculo pobre e com muitos passes falhados, decisões erradas, nervosismo e um futebol trapalhão.

Os minutos finais do primeiro tempo atenuaram a má impressão deixada pelas duas equipas até aí, com o Leixões a dar um ar da sua graça e a criar lances de perigo para a baliza visitante que foram abortados só por culpa própria.

O Estrela desiludiu. Sem ideias, sem bola e talvez ainda a recuperar do choque anímico causado pelos dois golos sofridos cedo, a equipa visitante pareceu quase sempre desorientada e foi para o intervalo sem ter incomodado o guarda-redes Stefanovic.

Já a formação de Matosinhos conseguiu furar o cerco do Estrela da Amadora e contra-atacar pelo lado esquerdo, tendo Kiki cruzado bem e Oliveira, na área adversária e de frente para o guarda-redes Gonçalo Tabuaço, falhado o remate e uma ocasião de golo.

Os locais começaram a segunda parte com um ataque pela esquerda finalizado com um remate para fora, o qual teve resposta tímida num cruzamento da direita que Stefanovic controlou com tranquilidade

O Leixões foi quase sempre melhor, dominou e tirou partido de mais um erro do Estrela na saída para o ataque para chegar ao 3-0. Zag ganhou a bola no meio-campo ofensivo da sua equipa e serviu Kiki com uma assistência que foi meio golo, pois o extremo leixonense ficou isolado e bateu Gonçalo Tabuaço.

Wendel, que entrara aos 64 minutos para o lugar de Charles, viu o segundo amarelo e consequente vermelho aos 90+2 e o Leixões terminou com 10 jogadores. Já depois do apito final, o guarda-redes do Estrela Gonçalo Tabuaço também foi expulso.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões -- Estrela da Amadora, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Fabinho, 02 minutos.

2-0, Fabinho, 10 (grande penalidade).

3-0, Kiki, 71.

Equipas:

Leixões: Stefanovic, Gustavo França, Léo Bolgado, Nduwarugira, Pastor, Zag, Fabinho (Rafa, 90), Kiki (Thalis, 90), Seck, Oliveira (Erivaldo, 79) e Charles (Wendel, 64).

(Suplentes: Tiago Silva Rafa, Wendel, Erivaldo, Ribeiro, João Amorim, Morim, Ricardo Teixeira e Thalis).

Treinador: José Mota

Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Tiago Melo (Madson, 52), André Lopes, Anthony Correia, Afonso Figueiredo, Sérgio Conceição, Aloísio (Miguel Rosa, 43), Mamadou Traoré (Schutte, 70), Paulinho (Reko, 70), Salomão (Xavi, 52) e Diogo Pinto.

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Reko, Xavi, Maestro, Madson, Schutte, Michel, Miguel Rosa e Tipote).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mammadou Traore (38), Aloísio (43), Seck (61), Diogo Pinto (62) e Wendel (84 e 90+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Wendel (90+2) e cartão vermelho direto para Gonçalo Tabuaço (após o final do jogo).

Assistência: 2.850 espetadores.