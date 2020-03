Leixões-Farense, 1-1: resultado deixa Nacional como líder isolado

Leixões e Farense empataram esta segunda-feira (1-1) no fecho da 24.ª jornada da 2.ª Liga, um duelo em que os algarvios arrancaram a igualdade na fase final do encontro.

Os forasteiros até foram melhores no primeiro tempo, mas acabaram por ser os matosinhenses a inaugurar o marcador, por João Graça, aos 46 minutos, dominando a etapa complementar, mas não evitando que, aos 83', Ryan Gauld resgatasse o empate.

Com este resultado, o Farense, que quebrou uma série de três vitórias seguidas, desperdiçou a oportunidade de igualar o Nacional no primeiro lugar do campeonato, seguindo no segundo posto, com 48 pontos, menos dois do que os insulares.

Já o Leixões, que somou o terceiro jogo consecutivo sem perder, segue agora no nono lugar do campeonato, com 33 pontos.

Os algarvios até entraram melhor no desafio, criando a primeira oportunidade logo aos quatro minutos, numa desmarcação de Fabrício, mas que teve oposição corajosa do guarda-redes local Stefanovic.

A formação nortenha demorou cerca de 20 minutos a sacudir a pressão contrária, mas ainda conseguiu esboçar alguns contra-ataques consistentes, com destaque para um lance em que Pedro Pinto rematou para defesa do guardião contrário.

Apesar da resposta dos leixonenses, o Farense continuava a ter sinal mais e, sobretudo, a mostrar-se mais coerente a armar as suas movimentações ofensivas, e já perto da meia hora, um remate de André Vieira, chegou a ameaçar o nulo que se arrastou até ao intervalo.

O regresso do descanso correu de feição para os nortenhos, que, nem 30 segundos após o reatamento, inauguraram o marcador, num cabeceamento de João Graça, aproveitando um corte defeituoso da defesa do Farense, a um cruzamento de Pedro Pinto.

O tento galvanizou o conjunto de Manuel Cajuda, que se mostrou, então, bem mais atrevido a pisar terrenos adiantados, perante um Farense que se eclipsou, centrando os seus esforços em 'sacudir' a pressão do Leixões, que em remates de longe chegou a espreitar o segundo golo.

No entanto, perante o desperdício dos locais, o Farense conseguiu crescer, e já, aos 83', recuperou o empate, num cruzamento de Hugo Seco, a que Ryan Gauld respondeu com belo remate para o 1-1 final, num lance onde os leixonenses se queixaram de uma falta sobre Amine.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Farense, 1-1

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

1-0, João Graça, 46 minutos.

1-1, Ryan Gauld, 83'.

Equipas:

- Leixões: Stefanovic, Zé Carlos, Pedro Pinto, Pedro Monteiro, Derick, Franco, Amine, João Graça (Harramiz, 70'), Joca (Romário Baldé, 78'), Avto e Rui Pedro (Bura, 89').

Suplentes: Miguel, Burra, Romário Baldé, Harramiz, Braga, Luís Silva e Vítor Bruno.

Treinador: Manuel Cajuda.

- Farense: Hugo Marques, Matheus Silva (Miguel Bandarra, 85'), Luís Rocha, Rafael Vieira, David Sualehe (Fábio Nunes, 61'), Fabrício Isidoro, Lucca (Irobiso, 56'), André Vieira, Hugo Seco, Ryan Gauld e Fabrício

Suplentes: Daniel Fernandes, Arnold, Bura Nogueira, Miguel Bandarra, Patrick, Irobiso e Fábio Nunes.

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Carlos Xista (AF Castelo Branco).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ryan Gauld (21'), Hugo Seco (40'), Franco (48'), Rui Pedro (57'), David Sualehe (61'), Harramiz (75'), Amine (80') e Luís Rocha (90'+2).

Assistência: 4324 espetadores.