Leixões-FC Porto B, 0-0: Dragões quebram série de três derrotas seguidas

O lanterna-vermelha FC Porto B quebrou este domingo uma série de três derrotas seguidas na 2.ª Liga, ao empatar 0-0 na visita ao Leixões, em jogo da oitava jornada da prova.Sem vencer há duas rondas, o Leixões começou por 'mandar' no jogo, tendo chegado ao golo quando Bernardo lançou Erivaldo, aos 23 minutos, mas o lance foi anulado por fora de jogo do avançado.Muito ativo no lado direito do ataque da equipa de Matosinhos, o avançado voltou a alvejar a baliza portista segundos depois, acertando no poste esquerdo, naquele que foi, também, o último momento de perigo da equipa da casa até ao intervalo.Acertando, finalmente, nas transições ofensivas, o FC Porto B criou perigo na primeira vez que rematou à baliza, numa tentativa de João Pedro, aos 40 minutos, que Tony defendeu com dificuldade, antes da intervenção de Marius ser punida com fora de jogo.Em cima do intervalo, Madi tentou sua sorte num remate cruzado rasteiro, para nova defesa apertada do guardião da equipa da casa.A segunda parte repetiu a tendência da primeira, pese embora ter sido a equipa visitante quem iniciou as 'hostilidades', com Bruno Costa, aos 56 minutos, de fora da área, a testar a atenção de Tony.Em dia de pouco acerto, o Leixões ficou no minuto seguinte perto do golo, quando na esquerda Luís Silva assistiu Bernardo para um remate à meia volta, apenas travado pela barra da baliza do FC Porto B.Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.Tony, Jorge Silva, Pedro Monteiro, Bura, Stephane, Ceitil, Bernardo, Luís Silva, Lawrence (Breitner, 69), Erivaldo (Zeka, 81) e Evandro Brandão (Kukula, 59).(Suplentes: Luís Ribeiro, Matheus Costa, Amine, Kukula, Breitner, Zeka e Derick).Filipe Gouveia.Mouhamed, João Pedro, Diogo Queirós, Diogo Leite, Oleg, Luizão, Rui Pires, Bruno Costa (Moreto, 89), Gleison (Rúben Macedo, 67), Madi e Marius (Rui Costa, 46).(Suplentes: Ricardo Silva, Rúben Macedo, Diego Landis, João Mário, Rui Costa, Moreto e Kelechi).Rui Barros.João Bento (AF Santarém).cartão amarelo para Pedro Monteiro (25), Luizão (35) e Oleg (88).cerca de 350 espetadores.