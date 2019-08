Leixões-Feirense, 2-2: visitantes recuperam de desvantagem de dois golos para empatar

O Feirense recuperou de uma desvantagem de dois golos para empatar 2-2 na visita ao Leixões, em jogo da quarta jornada da 2.ª Liga, desperdiçando a equipa de Matosinhos a primeira vitória em casa.João Pedro abriu o marcador na sequência de um canto, com Enoh a ampliar no início da segunda parte, com o Feirense a responder com dois golos em sete minutos, por Nsor e Fati, para resgatar o empate.Com Vítor Bruno a estrear-se frente à ex-equipa e a mostrar serviço nas bolas paradas, o Leixões ganhou o oxigénio necessário para atingir o intervalo em vantagem, mercê do golo de João Pedro, na sequência do canto cobrado pelo médio e desviado pelo caminho por João Rodrigues.A ganhar à meia hora de jogo, a equipa local deixou para trás os lamentos pelas excelentes intervenções de Caio na baliza do Feirense quando negou o golo a Harramiz (17) e a Braga (27).Com o Feirense em busca do empate, o segundo golo do Leixões veio do banco de suplentes, com o recém-entrado João Graça (62) a assistir Enoh, para um remate que embateu no guarda-redes antes de entrar.Nsor (81), com um remate cruzado, reduziu para os visitantes depois de João Graça (73) e Enoh (75 e 78) terem desperdiçado o 3-0, assistindo sete minutos depois Fati para o empate, finalizado já na pequena área.Feirense e Leixões somam agora ambos cinco pontos, ocupando, provisoriamente os oitavo e nonos lugares da classificação.: 1-0.1-0, João Pedro, 29 minutos.2-0, Enoh, 62.2-1, Nsor, 81.2-2, Fati, 88.: Ivo, Rui Silva (Pedrinho, 72), Bura, João Pedro, Derick, Amine, Luís Silva, Braga (João Graça, 62), Vítor Bruno, Harramiz e João Rodrigues (Enoh, 55).(Suplentes: Stefanovic, Enoh, Paná, Júnior Sena, Pedrinho, João Graça e Pedro Monteiro).Treinador: Carlos Pinto.: Caio, Edson Farias, Ícaro Silva, Ricardo, Ruca, Afonso (Vítor Silva, 77), Christian, Feliz, Tavares (Elves Balde, 46), Fati e Boupendza (Nsor, 72).(Suplentes: Brígido, Diga, Vítor Silva, Nsor, Cris, Gui Ramos e Elves Baldé).Treinador: Filipe Martins.: Rui Costa (AF Porto).: Cartão amarelo para Vítor Bruno e Edson Farias (42), Braga (55), Elves Baldé (88) e Ricardo (90+3).Assistência: cerca de 500 espetadores.