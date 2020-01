Leixões-Mafra, 0-2: Triunfo vale subida ao terceiro lugar

O Mafra impôs o sétimo jogo sem vencer ao Leixões, após ganhar em Matosinhos por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da 2.ª Liga, subindo provisoriamente ao terceiro lugar.

Frente a um rival na luta pela subida, o Leixões entrou forte no jogo e através de Derick poderia ter-se colocado a vencer, mas foi Stefanovic, na baliza do clube de Matosinhos, o primeiro a brilhar, negando o golo a Paul Ayongo (15) com uma grande defesa.

Na baliza contrária Godinho não se deixou ficar atrás, correspondendo com uma reação 'felina' ao remate de Bruno Monteiro (20), desviando a bola pela linha de fundo.

O avançado ganês do Mafra fez a diferença aos 33 minutos, num remate cruzado no interior da área a que Stefanovic não conseguiu chegar, fixando o resultado ao intervalo.

Novamente forte no reatamento, o Leixões dispôs de várias ocasiões para operar a reviravolta, com Luís Silva a ser o perdulário da noite, desperdiçando golos aos 52, 53 e 85 minutos, este na recarga a uma grande defesa de Godinho a cabeceamento de André Claro.

Pelo meio, aos 73 minutos, os locais reclamaram penálti num remate de Derick que embateu num defesa do Mafra.

Em contra-ataque, aos 89 minutos, o Mafra sentenciou a partida com Lucas Silva, a passe de Nuno Rodrigues, e na cara de Stefanovic a fechar a contagem.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Mafra, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Paul Ayongo, 33 minutos.

0-2, Lucas Silva, 89'.

Equipas:

- Leixões: Stefanovic, Edu, Bura, João Pedro (Júnior Sena, 58'), Derick, Amine, Bruno Monteiro, Luís Silva, Vítor Bruno (Ítalo, 80'), Harramiz e André Claro.

Suplentes: Fábio Matos, Pana, Júnior Sena, Pedro Monteiro, Ítalo, Rui Silva e Franco.

Treinador: Carlos Pinto.

- Mafra: Godinho, Rúben Freitas, João Miguel, Juary, Joel, Tavares, Franco, Nuno Rodrigues, Medeiros (Lucas Silva, 11'), Paul Ayongo (Flávio Silva, 71') e Zé Tiago (Ventosa, 86').

Suplentes: Chastre, Flávio Silva, Areias, Rui Gomes, Lucas Silva, Ventosa e Cazonatti.

Treinador: Vasco Seabra.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Pedro (46'), André Claro (63'), Lucas Silva (67'), Tavares (77'), Júnior Sena (77') e Bruno Monteiro (84). Cartão vermelho direto para Carlos Pinto, treinador do Leixões, ao intervalo.

Assistência: cerca de 650 espetadores.