Leixões-Mafra, 2-0: Wendel e Thalis garantem regresso aos triunfos

Um golo de Wendel e outro de Thalis, ambos na segunda parte, permitiram ao Leixões vencer o Mafra, por 2-0, num jogo em atraso da 16.ª jornada da Liga Sabseg.

Wendel fez o 1-0 de cabeça, aos 64 minutos, e Thalis, que substituiu Calasan ao intervalo, marcou o segundo golo dos leixonenses, aos 78', com um remate potente e colocado de fora da área. O Leixões subiu ao 11.º posto, com 25 pontos, menos um do que o Mafra, que está um lugar acima.

Numa primeira parte com poucos motivos de interesse e uma clara ocasião de golo para o Mafra, aos oito minutos, por Tomás Domingos, destacou-se o critério apertado usado pelo árbitro, do qual resultaram seis cartões amarelos e um vermelho para Chano, aos 41 minutos.

A expulsão do jogador do Mafra, por duplo amarelo, ofereceu aos anfitriões uma vantagem numérica que iria ser aproveitada só no segundo tempo.

Stefanovic efetuou uma boa defesa aos 52 minutos e a partir daí o Leixões tomou conta do jogo. Wendel ameaçou marcar aos 57 minutos e marcou mesmo aos 64, desviando de cabeça um cruzamento tenso de Oliveira no lado esquerdo.

Léo Bolgado quase fez o segundo golo dos leixonenses num cabeceamento forte à barra aos 67 minutos. Pouco depois, o central leixonense Gustavo França foi expulso e o Mafra ganhou então algum alento, recuperando mesmo a iniciativa do jogo.

As esperanças da equipa visitante, porém, sofreram um golpe duro quando Thalis, aos 78 minutos, recebeu a bola que o Leixões conquistou no meio-campo do Mafra e atirou forte e colocado, batendo Miguel Santos.

O Mafra não baixou os braços, empurrou o Leixões para trás e Dieguinho quase imitou Thalis aos 82 minutos, com um remate forte de longe, que embateu na barra da baliza de Stefanovic.

O mesmo Dieguinho rematou forte aos 88 minutos, tendo Stefanovic efetuado mais uma boa defesa, e esse lance foi o reflexo do intenso domínio que o Mafra exerceu na reta final do encontro e que foi inglório porque a equipa falhou na finalização.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Mafra, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Wendel, 64 minutos.

2-0, Thalis, 78'

Equipas:

- Leixões: Stefanovic, Calasan (Thalis, 46'), Gustavo França, Léo Bolgado (Ricardo Teixeira, 90'+4), Pastor, Nduwarugira, Fabinho, Seck, Kiki (Morim, 77'), Oliveira (João Meira, 90') e Wendel (Isnaba, 90').

Suplentes: Tiago Silva, George, Mory Bamba João Amorim, João Meira, Morim, Isnaba, Ricardo Teixeira e Thalis.

Treinador: José Mota

- Mafra: Miguel Santos, Pedro Pacheco, Bura (Vítor Gabriel, 65'), Inácio Miguel, Tomás Domingos (Pedro Lucas, 74'), Leandrinho, Aparício, Chano, Gui Ferreira (Ricardinho, 89'), Lucas Marques (Dieguinho, 65'), e Okitokandjo.

Suplentes: Renan, Pedro Barcelos, Rodrigo Gui, Dieguinho, Pedro Lucas, Ricardinho e Vítor Gabriel.

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Léo Bolgado (12), Calasan (13), Chano (15 e 41), Fabinho (22), Inácio Miguel (38), Seck (48), Gustavo França (51 e 71), Wendel (80) e Inácio Miguel (82). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Chano (41) e Gustavo França (71).

Assistência: 1.037 espetadores.