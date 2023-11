Leixões-Marítimo, 0-1: madeirenses aproximam-se do pódio da Liga SABSEG

O Marítimo venceu hoje fora o Leixões, por 1-0, numa partida relativa à 10.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, e desse modo ficou mais perto do pódio.

A diferença entre as duas equipas residiu na eficácia, que teve tradução prática no golo apontado por Lucas Silva aos 20 minutos, através de um remate em arco que deixou o guarda-redes leixonenses pregado ao relvado.

O Leixões esteve perto de marcar logo aos dois minutos, quando Renato Soares rematou forte à entrada da área adversária e a bola sofreu um desvio talvez providencial para os visitantes, tendo resultado daí um canto.

A equipa local continuou a ter mais iniciativa atacante, ganhou um livre lateral aos oito minutos perto da área contrária e Henrique aproveitou para tentar alvejar a baliza de Samu Silva com um remate forte, mas a bola foi para fora.

Com um futebol ofensivo e objetivo como não se tinha visto ainda nos jogos perante os seus adeptos, o Leixões prosseguiu em busca do golo e Agostinho teve tudo para o marcar, mas, com o guarda-redes Samu Silva fora da baliza, cabeceou por alto.

O Marítimo conseguiu depois reagir e marcou no primeiro remate que fez à baliza leixonense. Lucas Silva surgiu em posição frontal e sem oposição já muito perto da área e desferiu um remate em arco que deixou Ricardo Ribeiro batido, tanto que nem sequer se fez à bola.

O Leixões reagiu e aos 31 minutos Fábio Baptista cruzou e Agostinho antecipou-se de cabeça a um defesa contrário, mas, tal como minutos antes, voltou a falhar o alvo.

Em vantagem, o Marítimo passou a tirar partido do adiantamento leixonense no terreno e a apostar mais no contra-ataque com lançamentos longos, a maioria deles para o seu lado esquerdo.

A segunda parte começou com o Leixões virado para o ataque e o Marítimo resguardado nas imediações da sua área, mantendo a sua aposta nas transições defesa-ataque rápidas e num estilo direto, procurando, assim surpreender a defesa leixonense.

O Marítimo conseguiu, gradualmente, contrariar o ímpeto ofensivo do Leixões e levar o jogo também para o meio-campo defensivo dos locais, tendo lançado por vezes ataques ameaçadores.

O Leixões continuou sempre em busca do empate, mas pecou pela pouca presença junto à área do Marítimo e isso facilitou muito a tarefa da cerrada organização defensiva da equipa madeirense nos duelos com os poucos adversários que tinha pela frente

Paulité concluiu um ataque rápido do Leixões, aos 85 minutos, com um remate forte a que Samu Silva respondeu com uma boa defesa para canto, do qual nasceu mais uma situação de grande perigo para a baliza do Marítimo, que, mais uma vez, não foi aproveitada pelo ataque leixonense

Os madeirenses mantêm-se na quarta posição, mas estão agora mais perto dos lugares de promoção com 19 pontos (15 deles conquistados fora de casa) e a três do líder, e o Leixões também permanece no 14.º lugar e com 11 pontos.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões -- Marítimo, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Lucas, 20 minutos

Equipas:

- Leixões: Ricardo Ribeiro, Fábio Baptista (João Amorim, 77), Danrlei (Paulité, 77), Léo Bolgado, Rafael Silva, Renato Soares (Arome, 89), Zag (Fabinho, 67), André Simões, Henrique, Adriano Amorim e Agostinho (Moshood, 67).

(Suplentes: Igor Stefanovic, Rafa, Paulité, Moshood, Wakaso, Fabinho, João Amorim, Arome e Rafael Vieira).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Marítimo: Samu Silva, Igor Julião, Matheus Costa, Dylan, Vítor Costa (China, 80), Diogo Mendes (Noah, 73), Xadas (René Santos, 90+2), Euller, Marcos Silva, Lucas Silva (Francis Cann, 73) e Higor Platiny (Bica, 79).

(Suplentes: Abedz, Tavares, Tomás Domingos, Renê Santos, Noah, Baraye, China, Francis Cann e Bica).

Treinador: Manuel Tulipa.

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Lucas (27), Danrlei (35), André Simões (79) e Fabinho (88).

Assistência: 2.137 espetadores.