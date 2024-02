Leixões-Paços de Ferreira, 1-1: duelo equilibrado dita empate

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leixões recebeu e empatou hoje a um golo com o Paços de Ferreira, num jogo de abertura da 22.ª jornada da II Liga Sabseg marcado pelo equilíbrio.

Os pacenses, que vinham de uma derrota caseira, adiantaram-se no marcador com um golo de Afonso Rodrigues, logo aos cinco minutos, e os leixonenses empataram já na segunda parte, aos 56, por Adriano Amorim.

O Paços de Ferreira ocupa, provisoriamente, agora o nono lugar da classificação, com 27 pontos, e os leixonenses mantêm-se no 16.º, com 19 e um jogo em atraso.

Os forasteiros começaram bem e ganharam vantagem após um ataque em que Gorby rematou da meia esquerda, Stefanovic defendeu para a frente e Afonso Rodrigues marcou à vontade na recarga.

O Leixões não se foi abaixo com esse golpe madrugador, tomou conta do jogo e desenvolveu algumas iniciativas atacantes promissoras, que, contudo, fracassaram tanto pela boa resposta defensiva dos pacenses como devido a decisões inconsequentes.

O Paços de Ferreira reequilibrou as coisas depois dos 25 minutos e conseguiu esticar-se no relvado, jogar mais vezes no meio-campo adversário e, por vezes, aproximar-se da baliza de Stefanovic, o que deixou à vista alguma insegurança defensiva dos locais.

Adriano Amorim já então começava a destacar-se pela sua irreverência e mobilidade, mas foi o central Danrlei que quase marcou para o Leixões, aos 39 minutos, com um cabeceamento depois de um canto em que a bola foi para as mãos de Marafona.

Já na segunda parte, aos 56 minutos, Adriano Amorim viu o seu inconformismo premiado quando aproveitou um duplo erro da defesa pacense para se isolar e bater o desprotegido guardião Marafona, com um remate rasteiro, fazendo desse modo a igualdade.

Depois de ter empatado fora com o Benfica B na ronda anterior (1-1), num encontro em que também esteve a perder, o Leixões conseguiu, com entrega e intensidade no seu processo ofensivo, recuperar e salvar pelo menos um ponto.

O Paços de Ferreira cresceu na parte final e Ventura, um dos seis reforços de inverno que o Leixões utilizou, pôs a sua nova equipa em risco, aos 81 minutos, devido a uma falta cometida à saída da sua área, mas o livre direto cobrado por Matchol ficou na barreira e o resultado manteve-se inalterado.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões -- Paços de Ferreira, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Afonso Rodrigues, 05 minutos.

1-1, Adriano Amorim, 56.

Equipas:

- Leixões: Igor Stefanovic, Paulinho, Danrlei, Léo Bolgado, Simão, Paulo Alves (Rafa, 72), Zag (Fabinho, 65), Vitó, Ventura (Avto, 87), Adriano Amorim (Daniels, 72) e João Lima (Paulité, 72).

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Moisés Conceição, Rafa, Paulité, Fabinho, Avto, Daniels, João Oliveira e Ricardo Teixeira).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Paços de Ferreira: Marafona, Jójó, Ferigra, Pedro Ganchas, Simão Rocha, Luiz Carlos, Gorby (Rui Fonte, 76), Costinha (Cipoenga, 62), Welton Júnior Uilton, 88), Afonso Rodrigues (Marcos Paulo, 88) e Pablo (Matchol, 76).

(Suplentes: Jeimes, Ícaro, Antunes, Uilton, Matchol, Marcos Paulo, Rui Fonte, Aldair e Brian Cipenga).

Treinador: Ricardo Silva.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulinho (51), Jójó (58), Léo Bolgado (68), Vitó (80) e Welton Júnior (85).

Assistência: 2.014 espetadores.