Leixões-Penafiel, 0-1: Triunfo vale subida ao 9.º lugar

O Penafiel somou este sábado o segundo triunfo consecutivo ao vencer o Leixões, por 1-0, em Matosinhos, num jogo da 15.ª jornada da 2.ª Liga, subindo provisoriamente ao nono lugar.

Gleison, aos 28 minutos, protagonizou o primeiro lance de perigo de uma primeira parte até então desinteressante, num remate que fez a bola passar junto ao poste direito, respondendo o Leixões nos minutos finais.

Aos 40, André Claro obrigou Luís Ribeiro a defesa 'felina' para canto e, já nos descontos, Harramiz, de cabeça, ficou perto de abrir o marcador, fazendo a bola perto do poste direito.

Tal como na jornada anterior, diante do Estoril Praia, o Penafiel adiantou-se no marcador logo no recomeço, desta vez por Marcel, aos 47, a encostar para a baliza uma bola vinda da direita de Coronas.

A perder, o Leixões 'arregaçou as mangas' e foi à procura do empate, quase sendo surpreendido num livre direto de Ruster Santos (55) que saiu junto ao poste direito.

O empate esteve para acontecer num lance caricato, com Harramiz (74) a cruzar para a pequena área, onde, após uma série de ressaltos, a bola acabou devolvida pela barra, para desespero dos locais.

Com Pedrinho (90) e Vítor Bruno (90+2) a desperdiçarem as derradeiras ocasiões para atingir a igualdade, a equipa de Carlos Pinto somou o quinto jogo sem vencer na prova.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Penafiel, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Marcel, 47 minutos.

Equipas:

Leixões: Stefanovic, Rui Silva (Pedrinho, 74), Pedro Monteiro, Bura, Derick, Franco (Pana, 83), Luís Silva, Braga (João Graça, 70), Vítor Bruno, Harramiz e André Claro.

(Suplentes: Fábio Matos, Pana, Pedro Pinto, Pedrinho, João Graça, João Pedro e Aldo).

Treinador: Carlos Pinto.

Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas, Felipe Macedo, João Paulo, Paulo Henrique, Rafa Sousa, Romeu Ribeiro, Ruster Santos, Gleison, Márcio Machado (Marcel, 37, Alfredo, 60) e Ronaldo (Jeferson, 86).

(Suplentes: Filipe, Vini, Pires, Marcel, Pedro Lemos, Alfredo e Jeferson).

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulo Henrique (25), Ronaldo (36) e Derick (76).

Assistência: cerca de 600 espetadores.