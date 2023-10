Leixões reage às acusações do FC Porto: «Não percebemos o porquê de tanto alarido»

Na sequência da notícia veiculada pelo Porto Canal, a dar conta de queixa-crime do FC Porto após a confusão no Estádio do Mar, junto a um camarote, e com acusações de agressões e cuspidelas, a direção do Leixões emitiu um comunicado a "desmentir veementemente" essas informações."No final do jogo, após a saída das equipas, o Presidente Prof.º Jorge Moreira agradeceu, inclusive, aos responsáveis do FC Porto o apoio médico prestado ao filho, que, no meio dos incidentes, sofreu uma pequena lesão. As imagens falam por si! Não percebemos o porquê de tanto alarido", pode ler-se.Recorde-se que, este domingo, o FC Porto B venceu o Leixões por 3-1, na Liga Sabseg."O Leixões Sport Club vem pelo presente desmentir veementemente a notícia veiculada pelo Porto Canal, sobre os factos relatados no jogo de futebol desta tarde, frente ao FC Porto B.O Presidente Prof.º Jorge Moreira assistiu ao jogo supracitado, como habitual nos jogos realizados no Estádio do Mar, no camarote presidencial. Fê-lo na companhia do Presidente da SAD, André Castro, do administrador da SAD, Eng.º Nuno Fernandes e do filho do delegado do FC Porto B, Sr.º Joaquim Pinheiro, sempre na maior cordialidade e fair-play. Como tem e deve ser!No período de compensação do encontro, quando foi marcado um penálti a favor do FC Porto B, gerou-se alguma contestação junto dos elementos do staff do clube visitante, instalados no camarote número 9. Concomitantemente, e com o objetivo único e claro de apaziguar os ânimos, o presidente Prof.º Jorge Moreira dirigiu-se a esse mesmo camarote, solicitando aos adeptos leixonenses calma e pedindo a um responsável do FC Porto para parar imediatamente de filmar com um telemóvel, pois este gesto estava a acicatar os adeptos e a gerar um sentimento negativo, visto como uma provocação. Como também o foram! Fez somente isso. A presença do seu filho menor de idade na bancada, num espaço contíguo ao camarote, despertou a preocupação e a sua ação foi norteada para apaziguar e evitar mais arrufos entre elementos do clube visitante e os adeptos.No final do jogo, após a saída das equipas, o Presidente Prof.º Jorge Moreira agradeceu, inclusive, aos responsáveis do FC Porto o apoio médico prestado ao filho, que, no meio dos incidentes, sofreu uma pequena lesão.As imagens falam por si! Não percebemos o porquê de tanto alarido, num jogo que teve um clima de festa e que demonstrou a vitalidade do Leixões Sport Club, com centenas de jovens praticantes nas bancadas do Estádio do Mar. É com este sentimento que vamos continuar a trabalhar, sempre com o objetivo de defender e elevar o bom nome do Leixões Sport Club."