Leixões-Santa Clara, 0-0: equilíbrio deu empate sem golos no fecho da 2.ª jornada

O Leixões recebeu e empatou na noite desta segunda-feira com o Santa Clara (0-0), no jogo que fechou a segunda jornada da Liga Sabseg e que se caracterizou pelo equilíbrio entre as duas equipas.

O Leixões pontuou pela primeira vez e manteve o seu jejum de golos durante os 90 minutos nesta época, após os empates nos jogos com o Feirense e o Portimonense, para a Taça da Liga, ambos resolvidos a seu favor só na marcação de grandes penalidades, e da derrota com o Penafiel (3-0) na ronda inaugural do campeonato.

O Santa Clara soma agora quatro pontos e hoje teve pela frente um adversário que deu muita luta, ainda que sem ter criado muitas ocasiões claras de golo.

As estatísticas dizem que o Santa Clara efetuou 14 remates e o Leixões apenas sete, mas por outro lado os anfitriões tiveram mais posse de bola (58 por cento contra 42 da equipa açoriana).

A primeira sensação de perigo ocorreu aos 17 minutos e não passou disso, tendo resultado de um ataque do Santa Clara que acabou por ser frustrado devido a um fora de jogo.

Até esse momento, o Leixões assumira todas as despesas atacantes do jogo através de um futebol direto à procura da velocidade de Ricardo Valente e de Moshood, mas sem realmente incomodar a defesa visitante e, muito menos, o guardião Gabriel Batista.

O Santa Clara entrou mal e só por volta dos 15 minutos começou a soltar-se e a aproximar-se da área leixonense, o que permitiu depois a MT dispor de tempo e de espaço para alvejar a baliza de leixonenses com um remate forte que não saiu longe do poste direito da baliza de Stefanovic.

Stafenovic defendeu com os punhos um livre perigoso da esquerda aos 38 minutos e Adriano Amorim respondeu mais à frente com remate para defesa segura de Gabriel Batista.

O Leixões regressou para a segunda parte sem Rafa e com Zag no seu lugar e este começou mal, perdendo a bola para um adversário ainda no seu meio-campo.

Uma jogada de insistência do Leixões, aos 54 minutos, no lado esquerdo do seu ataque permitiu a Fabinho rematar forte, tendo a bola, porém, sofrido um desvio em Sidney Lima que terá evitado males maiores para o Santa Clara

Klismah rematou forte da meia-esquerda aos 58 minutos e Stefanovic apenas teve tempo para desviar a bola para canto, no que foi um sinal de que o Santa Clara não desistiu de procurar a baliza leixonense e o golo.

O Leixões não se intimidou e nos dez minutos seguintes ameaçou a baliza de Gabriel Batista, em especial num canto marcado por Fabinho a que Danrlei deu seguimento com um cabeceamento à barra da baliza do Santa Clara.

Zag cruzou rasteiro da direita aos 73 minutos e Ricardo Valente, no coração da área adversária, falhou o desvio que podia ter dado golo, isto na melhor fase do Leixões neste jogo.

Os visitantes estiveram muito perto do golo aos 90+3 minutos numa jogada em que a defesa do Leixões logrou intervir a tempo de bloquear um remate que tinha tudo para terminar em golo

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Santa Clara, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Equipas:

- Leixões: Igor Stefanovic, João Amorim (Paulité, 77), Danrlei, Léo Bolgado, Wakaso, Fabinho (Renato Soares, 85), Rafa (Zag, 46), Rafael Silva, Adriano Amorim (Fábio Baptista, 77), Moshood (Bright, 59) e Ricardo Valente.

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Fábio Baptista, Paulité, Zag, Avto, Renato Soares, Ricardo Teixeira, Rafael Vieira e Bright).

Treinador: Pedro Ribeiro.

- Santa Clara: Gabriel Batista, Sidney Lima, Rocha, Pedro Pacheco (Calila, 85), Lucas Soares, Klismahn (Serginho, 62), Adriano, MT (Paulo Henrique, 85), Bruno Almeida (Andrézinho, 62), Ricardinho e João Lima (Vinicius, 69).

(Suplentes: Marcos Díaz, Calila, Sema Velásquez, Reinaldo, Andrézinho, Paulo Henrique, Miguel Pires, Serginho e Vinicius).

Treinador: Vasco Matos.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Moshood (45+1), Klismah (59), João Amorim (69), Sidney Lima (72), Danrlei (84), Rocha (88) e Zag (89).

Assistência: 2.225 espetadores.