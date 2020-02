Leixões-Sp. Covilhã, 0-0: Tarde de inspiração dos guarda-redes

Leixões e Sporting da Covilhã empataram este sábado 0-0, em Matosinhos, num jogo da 22.ª jornada da 2.ª Liga com algumas oportunidades e no qual os guarda-redes foram determinantes.

O Sporting da Covilhã, na primeira metade da classificação, tinha mais a perder, mas entrou cauteloso, apostando numa posse segura, com muitas lateralizações e pouca baliza, concorrendo para o ritmo baixo e o jogo desinteressante que durou a primeira hora.

O Leixões foi mais dominador nesta fase, mas pouco contribuiu para a melhoria da qualidade, bastando o reforço Joca [cedido pelo Rio Ave], em estreia na equipa, ter mais bola para o jogo da equipa ganhar velocidade e alguma animação.

O serrano Tiago Moreira protagonizou o primeiro remate enquadrado, aos 27 minutos, respondendo os locais por Joca (33), André Claro (33) e Amine (36), este último isolado pelo inevitável Joca, mas Carlos Henriques negou o golo com uma grande defesa.

A formação orientada por Daúto Faquirá entrou mais determinada na segunda parte e conseguiu várias aproximações à baliza de Stefanovic, guarda-redes que teve de se aplicar para segurar o empate, com destaque para a extraordinária defesa a remate de Rodrigo Martins, aos 59 minutos.

O avançado do Sporting da Covilhã teve participação direta nos melhores lances ofensivos da equipa, mas o resultado não sofreu alterações.

Com este empate, o Covilhã subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com os mesmos 32 pontos da Académica, enquanto o Leixões isolou-se, também de forma provisória, no 10.º posto, com 29.

Jogo disputado no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões-Sp. Covilhã, 0-0.

Equipas:

Leixões: Stefanovic, Zé Carlos, Pedro Pinto, Bura (Pedro Monteiro, 29), Derick Poloni, Amine, Franco, Joca (Aperibé, 71), Avto, André Claro e Romário Baldé (Vítor Bruno, 60).

(Suplentes: Miguel Oliveira, Pedro Monteiro, Vítor Bruno, Bruno Monteiro, Paná, Braga e Aperibé).

Treinador: Manuel Cajuda.

Sp. Covilhã: Carlos Henriques, Tiago Moreira, Brendon, Jaime Simões, Daniel Martins, Filipe Cardoso, Gilberto, Mica (Rodrigo António, 89), Rodrigo Martins, Kukula (Deivison, 77) e Jean (Daffé, 67).

(Suplentes: Bruno Miguel, Joel, Zarabi, Rodrigo António, Deivison, Gui e Daffé).

Treinador: Daúto Faquirá.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Daffé (74), Deivison (83 e 90+2) e Franco (90+1) e André Claro (90+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Deivison (90+2).

Assistência: cerca de 800 espetadores.