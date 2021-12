Leixões-Sp. Covilhã, 2-1: regresso aos triunfos cinco jogos depois

O Leixões recebeu e derrotou este sábado o Sporting da Covilhã por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da Liga SABSEG, quebrando um jejum de vitórias que já perdurava há cinco jogos, desde o dia 22 de outubro.

O melhor desta partida surgiu após o intervalo, com os anfitriões a marcarem dois golos, por Thalis, aos 47 minutos, e Kiki, aos 61,' tendo os forasteiros reduzido aos 90', graças a um cabeceamento do central Jaime.

As duas equipas entraram neste jogo pressionadas pelos maus resultados e o futebol que ambas apresentaram foi muito mais condicionado pelo coração e pela vontade do que pela cabeça e pela qualidade, motivos pelos quais o encontro esteve longe de ser um primor técnico.

Sem vitórias desde a segunda jornada, o Covilhã, que se apresentou com três centrais, conseguiu responder ao maior caudal ofensivo do Leixões na fase inicial e conquistou três cantos, contra nenhum do opositor nos primeiros 20 minutos.

O primeiro canto do Leixões nasceu de um ataque pelo corredor direito, aos 27 minutos, e permitiu a Gustavo França cabecear à vontade, mas para fora.

Ninguém poderá acusar os jogadores leixonenses de não terem rematado à baliza, porque o fizeram várias vezes, mas quase sempre sem a melhor direção.

A grande situação de perigo da primeira parte surgiu aos 36 minutos, e num lance que valeu um cartão amarelo para Lucas Barros e livre para o Leixões. Thalis bateu, Luan Santos cabeceou e Léo Navachio evitou o golo com uma defesa para canto.

Depois de uma primeira parte equilibrada e desinteressante, o Covilhã quase marcou no primeiro ataque após o reatamento e o Leixões marcou mesmo na jogada seguinte, aos 47 minutos. Thalis desfez o nulo depois de um ataque rápido pela direita.

Kiki fez a assistência para o primeiro golo e marcou o segundo, aos 61 minutos, após mais um raide ofensivo do Leixões pela direita e uma finalização confusa e em despique direto com o defesa central Jaime.

O Sporting da Covilhã reagiu, tomou conta do jogo e começou a aproximar-se da baliza leixonense e a criar lances de perigo para Stefanovic, que, aos 77 minutos, desviou para canto um cruzamento perigoso. Aos 80, Devid Silva também quase marcou, isolado por Ricardo Vaz.

O golo que os visitantes muito procuraram chegou aos 90 minutos, na sequência de um livre lateral, ao qual Jaime deu seguimento para balançar as redes.

Com este resultado, o Leixões ocupa agora o nono posto, com 18 pontos, e o Sporting da Covilhã mantém-se no 16º, o primeiro acima da linha de água, com 12.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões -- Sporting da Covilhã, 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Thalis, 47 minutos.

2-0, Kiki, 61.

2-1, Jaime, 90.

Equipas:

Leixões: Stefanovic, João Amorim, Calasan, Gustavo França, Seck, Thalis (Diogo Leitão (90+1)), Ben Hassan, Nduwarugira, Kiki (Isnaba, 90+1), Sapara (Oliveira, 78) e Luan Santos (Luisinho, 83).

(Suplentes: Beunardeau, Digo Leitão, George, Luisinho, Mory Bamba, Oliveira, Isnaba e Ricardo Teixeira).

Treinador: José Mota.

Sporting da Covilhã: Léo Navachio, Tiago Moreira (Devid Silva, 64) André Almeida, Jaime, Temberg, Lucas Barros (David Santos, 86), Jean Felipe (Ricardo Vaz, 76), Ryan Teague (Arnold, 64), Gilberto (Ahmed Isaiah, 76), Diogo Almeida e Jô.

(Suplentes: Igor Araújo, David Santos, Jorge Vilela, Arnold, Felipe Dini, Ricardo Vaz, Devid Silva, Sena e Ahmed Isaiah).

Treinador: Leonel Pontes.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucas Barros (36), Gustavo França (44), Temberg (58), Sapara (64) e Oliveira (90+7). Cartão vermelho direto para Ricardo Vaz (após o final do jogo).

Assistência: 1.623 espetadores.