Leixões-Varzim, 3-1: Jota Silva saiu do banco para bisar

O Leixões garantiu esta sexta-feira a primeira vitória na 2.ª Liga, frente ao Varzim, por 3-1, em jogo inaugural da 6.ª jornada, com Jota Silva em destaque, ao saltar do banco para bisar.

A formação da casa ainda começou a perder, com o Varzim a marcar por intermédio de Ofusu no arranque da segunda parte, mas depois conseguiu dar a volta ao resultado, de forma muito competente, com golos de Rui Pedro e de Jota Silva (2).

O Varzim, que soma a terceira derrota consecutiva na prova, entrou mais rápido e intenso no jogo e logo nos primeiros minutos colocou à prova Beto, que regressou à baliza do Leixões ao fim de 12 anos.

O internacional português não desiludiu e acabou por ser o principal destaque na primeira metade ao negar, por diversas vezes o golo à equipa visitante.

Logo aos cinco minutos, o guardião mostrou que, apesar dos 38 anos, continua ao mais alto nível, com uma defesa de bonito efeito. O mesmo aconteceu aos 25 minutos quando, após um passe de Lessinho, Ofuso rematou forte e Beto negou o golo.

A pressão dos poveiros manteve-se, perante a dificuldade da formação da casa em conseguir travar os ataques, e aos 34 minutos voltou-se a sentir o 'cheiro' do golo. O capitão Luís Pedro, mais alto que a defesa do Leixões, cabeceou dentro da área e a bola acabou por bater com força na trave da baliza.

Mas, ainda antes do intervalo, a equipa de Matosinhos reagiu e quase se colocou na frente do marcador. Aos 45 minutos, Rui Pedro apareceu na área e rematou cruzado, mas a bola acabou por sair ligeiramente ao lado.

O Varzim entrou no segundo tempo com a mesma pressão do arranque da primeira parte e o golo acabou por surgir aos 53 minutos. Ofusu, oportuno, apareceu na área e encostou para dentro da baliza de Beto.

No entanto, a reação do Leixões não tardou e a reviravolta acabou por acontecer. Rui Pedro, aos 56 minutos, com um remate de fora da área, repôs a igualdade, e Jota Silva, acabado de sair do banco, aos 56 minutos, de cabeça, colocou os leixonenses na frente, fazendo a reviravolta.

A partir desse momento, a equipa comandada por João Eusébio renasceu e passou a estar bem mais confiante e serena, controlando o jogo com tranquilidade.

Nos segundos finais da partida, Fatai fez falta dentro da área e o árbitro prontamente marcou grande penalidade. Jota Silva não desperdiçou a oportunidade e aumentou a vantagem confirmando assim a vitória leixonense.

Jogo disputado no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Varzim, 3-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Ofusu, 53 minutos.

1-1, Rui Pedro, 56.

2-1, Jota Silva, 66.

3-1, Jota Silva, 90+6 (grande penalidade).

Equipas:

- Leixões: Beto, Edu Machado (Kiko, 58), Brendon, João Pedro, Tiago André, Jefferson, Jota (Joca Samuel, 57), Diogo Gomes, Avto (Bruno Monteiro, 73), Rui Pedro (Lucas Lopes, 73) e Nenê (Jota Silva, 62).

Suplentes: Tiago Silva, Machado, Jota Silva, Pedro Pinto, Rafael Furlan, Kiki, Lucas Lopes, Bruno Monteiro e Joca Samuel.

Treinador: João Eusébio.

- Varzim: Ricardo Nunes, Cerveira (Michael Douglas, 86), André Micael, Luís Pedro, Pinheiro (Stanley, 81), Fatai, Tembeng (André Vieira, 69), Rui Moreira (Yusuf, 81), Ofosu (Rentería, 69), Irobiso e Lessinho.

Suplentes: Isma, André Vieira, Yusuf, Ibrahima, Diarra, Caetano, Michael Douglas, Stanley e Rentaria.

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para João Pedro (14), Ofusu (28), Edu Machado (45+1), Fatai (86), Beto (89), Jota Silva (90+1), Michael Douglas (90+3).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.