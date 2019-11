Leixões vence FC Porto B e aproxima-se dos lugares de subida

Depois da derrota frente ao Farense, o Leixões regressou aos triunfos na visita ao terreno do FC Porto B. Apesar de os jovens dragões terem marcado primeiro, o conjunto orientado por Carlos Pinto conseguiu dar a volta e venceu por 3-1.A partida não podia ter começado melhor para os azuis e brancos. À passagem do minuto dez, João Pedro travou Madi Queta em falta, tendo o árbitro assinalado grande penalidade. Chamado a bater, Vítor Ferreira não desperdiçou e colocou os visitados em vantagem. A reação leixonense não se fez esperar e, ainda antes do intervalo, a equipa de Matosinhos passou para a frente do marcador com golos de André Claro e João Graça.A segunda parte trouxe um jogo menos bem jogado e muito disputado a meio-campo, tendo as ocasiões de golo sido escassas. Mesmo assim, o Leixões conseguiu aproveitar uma falha do guarda-redes Mbaye e fez o 3-1 com que se chegaria ao fim dos 90 minutos, por intermédio de Harramiz.Com este resultado, o Leixões passa a somar 17 pontos, aproximando-se assim dos lugares de subida. O FC Porto B, por seu lado, mantém os dez pontos com que entrou para esta jornada.