Liga comunica adiamento do Leixões-UD Oliveirense

O encontro entre Leixões e UD Oliveirense, referente à 10.ª jornada da Liga SABSEG e inicialmente agendado para as 18 horas de quarta-feira, foi adiado, comunicou a Liga Portugal.





Através de um comunicado emitido no sítio oficial, o organismo avança que os dois clubes chegaram a acordo para o reagendamento da partida que irá agora acontecer no próximo dia 6 de janeiro de 2021, tal como avança a informação da Liga Portugal."O jogo Leixões SC – UD Oliveirense, referente à décima jornada da Liga Portugal SABSEG, que estava agendado para esta quarta-feira, foi adiado para o próximo dia 06 de janeiro, devido a acordo entre ambos os clubes.A partida irá disputar-se às 18H00, e contará com transmissão televisiva na Sport TV.", pode ler-se.